20 Jahre später geht Leeroy Jenkins erneut viral: Professor nutzt berühmtes WoW-Meme in Vorlesung

Im Mai 2005 stürmte ein gewisser Leeroy Jenkins in einen Raum voller Dracheneier und sorgte so für den berühmtesten Wipe der Geschichte von World of Warcraft und eines der bekanntesten Memes aus dem Gaming-Bereich. Jetzt nutzt ein Professor das fast 20 Jahre alte Video für seine Vorlesung.

Wer ist dieser Leeroy Jenkins? Der Paladin aus World of Warcraft gehörte im Jahr 2005 zur Gilde PALS FOR LIFE und erlangte durch ein launiges Video Berühmtheit, das über die vergangenen Dekaden hinweg viele Millionen Mal angeschaut und zum Meme erhoben wurde.

In dem fast drei Minuten langen Clip seht ihr dreizehn Mitglieder der eben erwähnten Allianz-Gilde in der Oberen Schwarzfelsspitze stehen. Sie bereiten sich auf den bevorstehenden Kampf vor; wie bei einer militärischen Lagebesprechung hat sich das Team kreisförmig um ihren Anführer versammelt, der die Strategie zum Besten gibt.

Nur ein gewisser Leeroy sitzt AFK etwas abseits der Gruppe. Während die Streiter ihre Ausrüstung überprüfen und die Reihenfolge ihrer Zauber festlegen, seht ihr, wie der zurückgekehrte Paladin mit einem Alright Chums. Let’s do this. Leeeeeeeroy Jenkins! aufspringt, in den Raum stürmt und die ersten Drachenwelpen aus den Eiern befreit.

Panisch folgen ihm die überraschten Mitstreiter, nur um in den nächsten Augenblicken den berühmtesten Wipe der WoW-Geschichte hinzulegen. Doch seht selbst:

Gestellt, aber legendär

Ist das wirklich so passiert? Viele Jahre diskutierte die Community, ob die Szene in dem Video gestellt oder tatsächlich so passiert war. Anzeichen für den gezielten Fake gab’s einige. Mittlerweile ist klar, dass die Gilde PALS FOR LIFE den Leeroy-Clip eingeübt hat.

Egal, ob gestellt oder echt, ob lustig oder langweilig: Leeroy Jenkins hat sich über die Jahr zum Meme und Internet-Phänomen gemausert. So lassen sich Referenzen auf den Paladin etwa in Mass Effect, How I Met Your Mother, My Name is Earl oder Psych finden.

Das US-amerikanische Militär hat den Clip zudem immer wieder als Aufhänger für etwa Studien genommen, wie etwa in diesem Artikel mit dem Titel Leeroy Jenkins and Mission Command. Und natürlich haben auch die Blizzard-Entwickler selbst die Legende in ihren Spielen gewürdigt, mit einer eigenen Hearthstone-Karte, mit einem Garnisonsanhänger und einem WoW-Erfolg.

Leeroy Jenkins begeistert auch heute noch. Das zeigt der Post von MineChris395 auf Reddit. Der saß nämlich in einer Vorlesung zum Thema „Medien und Gesellschaft“, und in dieser zeigte der Professor seinen Studenten das fast 20 Jahre alte Video.

Der Grund: Leeroy Jenkins sei eines der ersten viralen Videos aus dem Gaming-Bereich und würde aufzeigen, dass Spiele ähnlichen Medientrends folgen, die man auch in anderen Medien-Bereichen beobachten konnte.

Zudem nutzte der Professor den Aufhänger, um über die Bedeutung von Games in der heutigen Gesellschaft zu sprechen. Das kam bei den Schülern laut MineChris395 super an, die den Kurs unterhaltsam und das Video auch heute noch lustig fanden.

