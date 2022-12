WoW: Neutraler Pandaren „Doubleagent“ erreicht Level 70 – hat die Dracheninseln nie gesehen

Doch lediglich Doubleagent hatte dabei die Ausdauer, das wieder und wieder zu tun und wurde so zu einem der wohl bekanntesten WoW-Charaktere. Das wusste auch Blizzard in gewisser Weise zu honorieren und hat ihn als Anspielung gleich mehrfach verewigt:

Man sollte aber dazu sagen, dass der Spieler von Doubleagent in der Regel andere Dinge nebenher macht, wie etwa Serien zu schauen. Das Sammeln von Kräutern und Erzen benötigt in der Regel nur sehr wenig Aufmerksamkeit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Heldinnen und Helden – doch manche davon sind bekannter als andere. Eine der wohl größten Legenden ist dabei „Doubleagent“. Das ist ein Pandaren, der sich einfach nicht dazu entschließen kann, ob er sich der Horde oder der Allianz anschließen will.

Ein weiteres Mal hat „die Legende“ in World of Warcraft das Ziel erreicht. Doubleagent wird Stufe 17 und brauchte dafür knapp 12 Tage.

Insert

You are going to send email to