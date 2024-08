Berüchtigter Spieler aus WoW ist nach einem Jahr Pause zurück, oneshottet Raid-Bosse mit 300 Millionen Schaden

Rextroy is back! Nach langer Pause hat sich der bekannte Spieler aus World of Warcraft mit einem neuen Video zurückgemeldet, in dem er das tut, was er am besten kann: Raid-Bosse auf spektakuläre Art besiegen und dabei potenzielle Exploits und Bugs aufdecken.

Wer ist Rextroy? In World of Warcraft gab es über die vergangenen Jahre hinweg keinen anderen Spieler, der mit den vorhandenen Mitteln so effizient die Systeme, Regeln und Mechaniken des MMORPGs aushebeln und so die Grenzen des Möglichen in Azeroth verschieben kann.

Oft genug machte er durch seine bemerkenswerten Kills von Raid-Bossen und PvP-Experimente die Blizzard-Entwickler auf ungewollte Exploit-Möglichkeiten aufmerksam, die im Anschluss behoben wurden. Im MeinMMO-Special zu 12 der bekanntesten Spieler aus World of Warcraft widmeten wir Rextroy aus gutem Grund einen eigenen Abschnitt.

Rextroy hat sicherlich auch den jüngsten Trailer zu WoW – The War Within gesehen:

Starkes Comeback kurz vor The War Within

Zum Zeitpunkt des Specials war das letzte Video von Rextroy etwas mehr als elf Monate alt. In der Community wurde gemunkelt, dass sich der Spieler für eine gewisse Zeit auf sein Studium konzentrieren würde. Jetzt feierte Rextroy in WoW sowie auf YouTube ein furioses Comeback!

Was hat Rextroy gemacht? Unter dem neuen Video erklärt der Spieler, dass er nach seiner langen Pause erst einmal in die Recherche gegangen ist, um aufzuholen, was er in dem Jahr verpasst hatte. Dabei ist er über eine spannende Meldung von wowhead.com aus dem Mai 2024 gestoßen.

Hier könnt ihr euch das neue Video von Rextroy anschauen:

In dem Beitrag ging es um einen Bug, durch den man Zauber mit Schadensumleitung ausnutzen konnte, um über Angriffe auf schwache „Critter“-Kreaturen (wie umherlaufende Hasen oder Schafe) starke Gegner zu oneshotten. Möglich ist das, weil diese „Critter“ hohen Bonusschaden einstecken.

Zwar hatten die Entwickler im Anschluss einen Hotfix aufgespielt, doch bemerkte Rextroy bei Tests, dass dieser Bug weiterhin (oder erneut) ausgenutzt werden konnte. Durch den Zauber Gletscherstachel seines Magiers und dem 2er-Set-Bonus, der 15 Prozent des Gletscherstachel-Schadens an Feinden in der Nähe verursacht, war es bereits bei ersten Tests möglich, mehr als 200 Millionen Schaden zu verursachen.

Im nächsten Schritt schnappte sich Rextroy seinen Paladin und eine befreundete Magierin, um sich mit einer „Critter“-Kreatur nach Amirdrassil aufzumachen und dort Raid-Bosse zu oneshotten. Das klappt problemlos. Knorrenwurzel und Igira, die Grausame, fangen sich jeweils deutlich mehr als 300 Millionen Schaden ein. Im Anschluss mussten noch Weltboss Aurostor sowie einige Horde-Spieler dran glauben.

Wie hat Rextroy den Critter zum Boss gebracht? Das war die größte Herausforderung des Experiments. Die kleinen Viecher setzen ihren Kampfstatus zurück, sobald sie sich zu weit von ihrer eigentlichen Position weg bewegen. Zudem halten sie kaum Schaden aus.

Die Lösung: Durch eine Kombination aus Todesgriff eines Todesritter-Twinks und Verwandlung der Magierin konnte das Duo den Critter durch die Raid-Instanz navigieren. Nach den erfolgreichen Tests hat Rextroy den Bug gemeldet, und laut den Entwicklern soll dieser erneut gefixt worden sein. Auch eine coole Aktion: Youtuber killt eine Gruppe von Hordlern in weniger als einer Sekunde – Mit einer Kröte