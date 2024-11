WoW: Das beste Feature von Patch 11.0.7 wird nicht rechtzeitig fertig

Bei der Entwicklung von Patch 11.0.7 von World of Warcraft läuft wohl nicht alles nach Plan. Ein Feature wird nun verschoben und kommt erst 2025.

Einige Features in World of Warcraft stehen schon länger in der Kritik, so auch das Berufe-System. Es ist recht komplex und wer sich die Zeit nimmt, um es zu verstehen, kann damit viel Gold verdienen und Spaß haben. Doch ein Aspekt davon sorgt auch in der zweiten Erweiterung seit Einführung des neuen Systems noch für Frust. Denn wer Berufswissen einmal ausgibt, bekommt es nicht mehr erstattet.

So geht’s im nächsten Patch weiter:

Was ist das Problem mit den Berufen? Berufe sind seit Dragonflight ziemlich komplex geworden. Es gibt nicht mehr nur eine große Entscheidung wie „Waffenschmied“ oder „Rüstungsschmied“, sondern ein komplexes Talentsystem, das mit Berufswissen gefüllt wird.

Das große Problem ist hier, dass die Verteilung der Talentpunkte („Berufswissenspunkte“) permanent ist. Wer als Schneider zu Beginn eine große Menge in die Herstellung von Berufskleidung gesteckt hat und dann feststellt, dass er eigentlich doch lieber sinnvolle Ausrüstung für PvE herstellen will, schaut in die Röhre – oder muss viel, viel Zeit aufwenden.

Eine „zweite Chance“ gab es hier nicht. Die Verteilung war permanent.

Letzten Endes ist diese Einschränkung nicht so wild. Denn irgendwann kann ein Handwerker alles in seinem Beruf, aber das kann viele Monate dauern – viele erreichten den Zustand in Dragonflight erst wenige Wochen vor dem Start des neuen Addons.

Respec sollte Berufe verbessern, kommt erst einmal nicht

Was hatte Blizzard vor? In Patch 11.0.7 wollte Blizzard ein Feature einführen, das einen „Respec“ erlaubt, also eine neue Verteilung des Berufswissens. Das dürfte allen entgegenkommen, die ihre Punkte ein wenig gedankenlos vergeben haben, weil sie sich der Permanenz ihrer Entscheidung nicht bewusst waren – oder die in vollkommen sinnlose Spezialisierungen investiert haben.

Wie genau sollte das aussehen? Genaue Details zu diesem Feature gab es noch nicht – es stand immerhin noch gar nicht zum Testen bereit und auch aus dem Datamining ließ sich noch nichts Verlässliches ableiten. Klar scheint aber zu sein, dass das Neuverteilen der Wissenspunkte Einschränkungen benötigt – entweder einen großen Cooldown von mehreren Wochen oder aber einen gewissen Kostenfaktor, wie etwa der Verlust eines Teils der Wissenspunkte.

Andernfalls würde nämlich einfach jeder permanent das Berufswissen neu verteilen, je nachdem, was man gerade herstellen möchte. Das würde dann aber das System ad absurdum führen, bei dem Spielerinnen und Spieler sich einen Ruf erarbeiten können, eine bestimmte Spezialisierung vervollständigt zu haben.

Wie genau das Feature aussehen wird, werden wir demnach wohl frühestens mit dem PTR des nächsten großen Updates, also Patch 11.1, erfahren. Der dürfte aber frühestens zur späten Adventszeit auf dem Testserver landen. Aktuell hat WoW aber noch einige Probleme – zum Beispiel Lags, die durch eure Mitspieler verursacht werden.