Wenn euer WoW im Raid laggt, dann waren häufig eure Mitspieler schuld

World of Warcraft wird gerade von einigen Bugs und Problemen geplagt. Doch einer davon geht auf die Kappe eurer Gilde – zumindest etwas.

In World of Warcraft feiert man gerade den 20. Geburtstag des MMORPGs, allerdings läuft dabei nicht alles rund. Erst musste Blizzard nach großen Beschwerden die Belohnungen der Aktivitäten vervielfachen, dann kamen auch noch neue Bugs hinzu, die es gerade Raid-Fans unangenehm machten, überhaupt loszuziehen. Lags und Disconnects plagten viele Spielerinnen und Spieler – schuld daran ist eines der großen, neuen Features von The War Within.

Was ist aktuell in World of Warcraft los? Seit dem großen Geburtstags-Patch 11.0.5 funktioniert einiges in WoW nicht mehr so ganz rund. Besonders in Raids kommt es häufig zu kleineren und größeren Problemen. So berichten viele Gruppen, dass beim Start eines Bosskampfes mehrere Charaktere plötzlich aus dem Spiel geworfen werden – sie erleiden einen Disconnect. Gleichzeitig berichten andere, dass es in Raid-Instanzen häufig zu laggen scheint.

Viele dachten, dass das an Interface-Addons liegen würde, doch der Grund war ein anderer.

Was war daran schuld? Während nicht alle Probleme für die Disconnects bereits bekannt sind, hat das Laggen eine kuriose Ursache – nämlich die Kriegsmeute und den damit verbundenen Ressourcen-Transfer. Wenn jemand in eurer Gilde nämlich den Ressourcen-Transfer von einem Charakter auf einen anderen nutzt, dann kann es zu Latenzproblemen kommen (via wowhead).

Wann behebt Blizzard das? In der vergangenen Nacht hat Blizzard den Ressourcen-Transfer bereits für einige Stunden deaktiviert gehabt, um einige Fehler daran zu beheben. Ob damit nun wirklich der Quell aller Probleme beseitigt wurde, wird sich wohl im Laufe der nächsten Tage offenbaren, wenn die nächsten Gruppen losziehen, um den Palast der Nerub-ar oder die Schwarzfelstiefen zu säubern.

Probleme gibt es aber auch an vielen anderen Ecken, gerade in World of Warcraft. Manche Portale funktionieren nicht korrekt, das automatische Plündern ist fehlerhaft und manche Boss-Mechaniken im Raid sind schlicht unsichtbar. Hier muss dringend nachgebessert werden – am besten nicht erst mit dem Start des nächsten Patches 11.0.7.