Throne and Liberty erklärt, wie das MMORPG Loot verteilt, Heiler und Tanks fühlen sich benachteiligt

Eigentlich wollten die Entwickler von Throne and Liberty mit einem Artikel über die Regeln der Loot-Vergabe viele Unklarheiten der Spieler beseitigen. Die veröffentlichten Details werfen jedoch neue Fragen auf.

Was sind das für Regeln? In einem umfangreichen Artikeln zu den Regeln der Loot-Vergabe in Throne and Liberty erklärten die Entwickler, dass der Loot bei friedlichen Weltbossen und Gilden-Raids abhängig von dem individuellen Beitrag jedes Spielers verteilt wird.

Die simple Regel: Je größer der Beitrag eines Spielers zu einem Raidboss-Kill, desto größer die Chance auf ein episches Item aus der sogenannten Beitragsbeute. Bei PvP-Weltbossen ist hingegen der Beitrag aller Gildenmitglieder ausschlaggebend.

Bevorteilt Throne and Liberty alle Schadensausteiler?

Was ist weiterhin unklar? Nach dem Post starteten innerhalb der Community diverse Diskussionen, da die neuen Infos keineswegs alle Unklarheiten aus dem Weg räumen konnten – etwa in diesem Thread auf Reddit oder unter diesem Post auf Reddit. Unklar ist:

Was bedeutet genau „individueller Beitrag“?

Ist damit der verursachte Schaden UND die verursachte Heilung gemeint?

Was ist mit Tanks, die weniger Schaden als reine DpS-Experten verursachen – wird ihre erzeugte Bedrohung auch gemessen, um das auszugleichen?

Was Heiler angeht: Zählt nur die effektive Heilung oder auch Überheilung?

Viele Spieler befürchten, dass das System für die Verteilung von Loot – nach aktuellem Wissensstand – Schadensausteiler klar bevorzugt. Und das zunehmend mehr, weil Bosse durch das im Durchschnitt steigende Itemlevel der Teilnehmer immer schneller sterben und es für Heiler immer schwerer wird, einen „individuellen Beitrag“ zu leisten.

MayonnaiseOW hat mehr erwartet (via Reddit): „Das ist nicht klar genug. Wenn es zum Beispiel um Heilung geht, sind grüne Zahlen genug? Oder müssen die Gruppenmitglieder tatsächlich Schaden nehmen, damit es zählt? Was ist mit Bedrohung? Ist das Drücken dieser Tasten bei Friedensbossen völlig nutzlos? Dieser Artikel ist nicht das, was ich erwartet hatte.“

Anxnymxus schreibt auf Reddit: „Jetzt macht es Sinn, warum ich immer Magier und Bogenschützen aus Top-Gilden sehe, die sich die Mehrheit der Beutestücke schnappen.“

Emperor_Ratorma zieht auf Reddit einen Vergleich: „Diejenigen mit guter Ausrüstung haben eine höhere Chance, mehr zu bekommen … Klingt nach Kapitalismus.“

NintendoJesus weist auf Reddit darauf hin: „Ich stimme zu, dass dieses System Unsinn ist. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass sie nicht wirklich etwas erklärt haben.“

LongjumpingRip1471 hat einen Vorschlag (via Reddit): „Weltbosse sterben so schnell und man muss nicht einmal die Mechaniken machen. Gebt einfach allen die gleiche Chance, wenn sie ein Minimum an Schaden verursachen. So schwer ist das nicht.“

Falls es von Amazon Games aufgrund der neuen Fragen eine zusätzliche Klarstellung geben wird, halten wir euch auf MeinMMO auf dem Laufenden.