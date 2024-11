WoW: Eine Sorte Tank ist extrem unbeliebt und vom Aussterben bedroht

Mönche haben es in World of Warcraft gerade schwer. Vor allem Braumeister – denn kaum jemand will sie dabei haben.

Tanks in World of Warcraft sind begehrt. Die meisten Gruppen suchen am längsten nach einem Tank, der es auf sich nimmt, den Rest des Teams durch den Dungeon oder Raid zu führen. Doch ein Tank wird gerne mal verschmäht – der Braumeister-Mönch. Denn je schwerer der Inhalt ist, desto häufiger sagen andere: „Ne, du. Wir suchen uns lieber einen richtigen Tank.“

Wie schlimm ist das Problem? Wie schlimm es aktuell um den Braumeister steht, lässt sich gut mit Zahlen belegen, wenn man auf die Tank-Verteilung in „Mythisch+“-Dungeons schaut, etwa bei Raider.io. Wenn man sich da anschaut, wie der Mönch-Tank abschneidet, wird recht schnell klar, dass die Braumeister ein Problem haben. Auf den Schlüsselstein-Stufen +2 und +3 stellen Mönche noch 7,2 % der Tanks, während alle anderen Tank-Spezialisierungen zwischen 15,7 % und 23 % rangieren.

Je höher der Schlüsselstein, desto seltener werden Braumeister. Ab Stufe 12 und darüber sind es sogar nur noch 3,9 %.

Bei Stufe 15 und darüber nur noch 2,3 % – wobei hier im Grunde alle nur noch Paladin und Krieger spielen und auch die anderen Tank-Spezialisierungen alt aussehen.

Über alle “Mythisch+”-Dungeons sind Mönch-Tanks nur mit 7 % vertreten.

Was ist das Problem mit dem Braumeister? Der Braumeister ist aktuell von zwei Problemen geplagt. Zum einen beklagen sich Heiler, dass er besonders schnell umfällt (im Vergleich zu anderen Tanks), zum anderen verursachen Braumeister recht wenig Schaden. Das ist zwar auch nicht unbedingt der primäre Job von Tanks, aber wenn man den Damage-Output von Braumeistern und anderen Tank-Spezialisierungen vergleicht, sehen die Mönche schlicht alt aus.

Im Subreddit von WoW und auch im offiziellen Forum tauchen daher alle paar Tage neue Beiträge auf, die entweder mit Memes gespickt sind oder Blizzard davon zu überzeugen versuchen, den Braumeister doch erneut zu überarbeiten:

Viele Braumeister berichten sogar davon, dass sie Probleme damit haben, die Bedrohung gegen DPS-Charaktere zu halten – etwas, das in World of Warcraft im Grunde unmöglich sein sollte. Ein Tank, der aktiv spielt, sollte niemals die Bedrohung verlieren können. Das hatte Blizzard bereits vor vielen Erweiterungen eingeführt.

Dennoch gelingt es aktuell einigen Klassen, im Vergleich zum Braumeister so viel Schaden zu machen, dass die Aggro gerne mal flöten geht – und dann meistens auch gleich der betroffene DD.

Des einen Leid ist des anderen Freud: Denn wo Braumeister gerade verschmäht werden, haben Krieger es ziemlich gut. Sie sind äußerst beliebt, machen hohen Schaden und überstehen die allermeisten Kämpfe mit Bravour.

Allerdings gibt es nicht nur bei den Tanks Probleme, sondern auch bei neuen Features – eines verzögert sich auf unbestimmte Zeit und wird zum Patch nicht fertig.