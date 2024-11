Throne and Liberty: Spieler bewirbt sich für den Titel „Bester Gildenleiter“, Community befürchtet, dass er die Ausnahme ist

In Throne and Liberty sind nicht nur Gilden sehr mächtig, sondern auch die Leiter der Gemeinschaften. Nach allerlei Horrorgeschichten zeigt ein Gildenleiter jetzt, wie leicht es sein kann, seinen Mitgliedern den Tag zu versüßen.

Was hat der Gildenleiter getan? Decafstab schreibt in seinem Post auf Reddit, dass er im Zuge eines Gilden-Events einen wertvollen Raid-Drop erhalten hat. Statt sich damit die eigenen Taschen zu füllen, bekam jedes teilnehmende Mitglied seiner Gilde einen Anteil an den Einnahmen: 4.030 Lucent pro Person (das entspricht etwas mehr als 70 Euro).

Den beigefügten Screenshot kommentiert der Spieler mit den folgenden Worten: „Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Horrorgeschichten ich schon über Gildenleiter gehört habe, die mit teuren Gegenständen abgehauen sind. Ich spiele MMOs, weil ich Spaß haben und Beziehungen zu anderen Spielern aufbauen will. Nicht, um sie zu verarschen und jeden, der mir im Weg steht, aus Eigennutz zu verprellen.“

„Kann ich deiner Gilde beitreten?“

Warum ist das etwas Besonderes? Seit dem Launch von Throne and Liberty teilen Spieler täglich ihre negativen Erfahrungsberichte mit eigenen oder anderen Gilden.

Positive Ausnahmen wie diese japanische Gilde gibt’s viel zu selten. Entsprechend gut kommt der Post von Decafstab in der Community an, mit mehr als 940 Upvotes und fast 200 Kommentaren.

Was schreibt die Community?

jeaxz74 möchte auf Reddit wissen: „Auf welchem Server spielst du? Kann ich deiner Gilde beitreten? lol“

Dardanelles17 hat auf Reddit sofort ein Negativbeispiel parat: „Der Anführer meiner früheren Gilde hat alle gekickt, um einen Arcboss-Drop im Wert von 150.000 Lucent zu bekommen. Jemand anderes hatte es gelootet.“

kukiqk antwortet Dardanelles17 (via Reddit): „Ich fürchte, dass dein Fall leider häufiger vorkommt.“

Minions89 erklärt auf Reddit: „Das ist fantastisch. In meiner Gilde wäre es zu einem Bürgerkrieg gekommen.“

Uss22 ist ebenfalls in einer guten Gilde (via Reddit): „Einer meiner Gildenkameraden hatte die Klingen gelootet und alle gratulierten wie verrückt. Ich war besorgt, weil ich dachte, dass unser Gildenleiter es – nach all den Horrorgeschichten, die ich auf diesem Sub gesehen habe – stehlen könnte, aber der sagte nur – grats dude! – und übertrug es auf ihn.“

Wie geht eure Gildenleitung in Throne and Liberty mit wertvollen Drops um?

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.