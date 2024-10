„Vielen Dank für deine harte Arbeit“ Eine Gilde aus Throne and Liberty ist so nett zueinander, dass andere nur staunen können

In Throne and Liberty dreht sich zwar alles um die Gilden, die versuchen, den Thron zu besteigen, doch eine Gilde sticht mit ihrer Art heraus. Sie ist besonders freundlich und begeistert die Community.

Um wen geht es? Auf Reddit zeigt der Nutzer Br1ghtest den Gildenchat einer Gilde. Darin zu sehen sind Nachrichten, übersetzt aus dem Japanischen, die einem Spieler danken, der sich zuvor für den Tag verabschiedet hat.

Nachrichten, wie die folgenden, füllen den ganzen Chat:

„Vielen Dank für deine harte Arbeit“

„Vielen Dank für deinen Besuch“

„Vielen Dank für deine Unterstützung.“

Spieler, die sich bei anderen fürs Spielen bedanken und so freundlich miteinander sind, scheinen eigentlich eine Seltenheit zu sein. Zumindest findet das die Community.

Warum eine große und aktive Gilde in Throne and Liberty so wichtig ist, erfahrt ihr hier:

Community ist erstaunt

Wie kommt die Gilde an? Auf Reddit schafft es die Gilde, die Community zu erstaunen. Nur wenige haben solch freundliche Gilden schon mal erlebt, noch seltener gibt es die wohl in Throne and Liberty. Hier sorgen Gilden nicht nur intern immer wieder für Probleme. Auch die Reddit-User haben selbst nur selten solch nette Gesten in ihren eigenen Gilden erlebt, auch außerhalb von Throne and Liberty.

Auf Reddit findet BicycleOne865 „Wir können eine Menge von ihnen lernen.“ Der Nutzer AynixII antwortet auf Reddit, dass man das in Final Fantasy XIV bereits getan hat und ergänzt weiter: „Warum? Weil es ihnen anfangs aufgezwungen wurde und dann zur Gewohnheit wurde. Andere MMOs erlauben Toxizität, also sind sie toxisch.“

Der Nutzer fymp denkt auf Reddit, das liegt am kulturellen Unterschied: „Eine ungiftige Gemeinschaft. Die japanische Kultur ist anders.“ Lonely-Piper5715 ergänzt das auf Reddit: „In der westlichen Kultur habe ich das Gefühl, ständig in der Mittelstufe festzustecken.“

Anders läuft es wohl bei manchen Nutzern in ihren Gilden. Legal_Application170 berichtet auf Reddit wohl etwas sarkastisch davon, dass man in amerikanischen Gilden gekickt wird, wenn man offline geht.

Was löst der Beitrag aus? Der Beitrag auf Reddit, bei dem die Chatnachrichten geteilt werden, löst bei vielen den Wunsch aus, auch in einer solchen Gilde zu sein oder die eigene Gilde dahingehend zu verändern.

Manch einer möchte nun auch in eine japanische Gilde wechseln, obwohl es sicher auch japanische Gilden gibt, die nicht so freundlich sind, wie die Gilde, deren Chat veröffentlicht wurde.

