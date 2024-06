Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

Habt ihr unsere große Themenwoche für das Genre der MMORPGs verpasst? Kein Problem! Hier findet ihr alle sechs Teile des Reports, den GameStar Talk, die Kolumnen und natürlich die von der Community gewählte Top-Liste der besten Online-Rollenspiele aller Zeiten.

Wenn ihr in diesem Artikel gelandet seid, dann habt ihr sie wahrscheinlich verpasst, die große MeinMMO-Themenwoche für MMORPGs. Eine Woche lang gab es von unserem Experten Karsten Scholz täglich Artikel zum besten Genre der Welt.

Einen informativen, sechsteiligen Report zum Beispiel, der die Entwicklung des Genres von den 1970ern bis heute beleuchtet. Aber auch höchst subjektive Kolumnen, die zum Diskutieren einladen. Zusammenfassungen von Interviews zu Elder Scrolls Online sowie Lost Ark. Und aktualisierte Top-Listen, in denen ihr vielleicht das für euch perfekt passende MMORPG findet.

In der Mitte der Themenwoche bildete der GameStar Talk mit Gastgeberin Géraldine Hohmann, Lead Community Managerin Marylin Marx und Karsten Scholz einen ganz besonderen Höhepunkt. Getoppt wurde dieser zum krönenden Abschluss von eurer Wahl des besten MMORPGs aller Zeiten.

Die besten MMORPGs aller Zeiten für PC und Konsole

Am letzten Tag unserer Themenwoche zum Genre der Online-Rollenspiele hatten wir ein ganz besonderes Schmankerl für euch vorbereitet: die Auswertung der großen Community-Wahl zum besten MMORPG aller Zeiten.

Die von euch gewählte Top 20 haben wir dabei mit persönlichen Anekdoten und Einschätzungen von Redakteuren, Autoren sowie Gästen begleitet. Zudem konnten wir euch die Danksagungen vom jeweils Erst- und Drittplatzierten weiterleiten.

Auf der letzten Seite erfahrt ihr zudem, wie die Liste ausgesehen hätte, wenn eben jene Redakteure, Autoren und Gäste ihre jeweilige Top 5 in den Ring hätten werfen müssen (mit fünf Punkten für den ersten Platz, vier Punkte für den zweiten Platz und so weiter).

GameStar Talk zur Themenwoche der MMORPGs

Passend zur Themenwoche lud Gastgeberin Géraldine Hohmann mit Marylin „Mary“ Marx (Lead Community Managerin für GameStar, GamePro und MeinMMO) und Karsten Scholz (Senior Editor bei MeinMMO) am 30. Mai 2024 zwei Nasen ein, die sich in Online-Welten seit vielen Jahren pudelwohl fühlen.

Das Trio spricht über die durch World of Warcraft ausgelöste Hochphase der MMORPGs, die anschließende Dürre-Dekade und die letzten Online-Rollenspiele, die einen Hype generieren konnten. Außerdem blicken sie auf die Projekte der Zukunft und diskutieren die Frage, ob es überhaupt noch richtig gute MMORPGs im Jahr 2024 geben kann.

Wer den Talk verpasst hat, kann sich die etwa 95 Minuten lange Plauderrunde hier geben:

Großer Report zum Genre der MMORPGs

Das Genre der MMORPGs fasziniert und begeistert seit Dekaden Millionen von Spielern. In einem mehrteiligen Report beleuchtet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Wurzeln, den Werdegang sowie die Zukunft der Online-Rollenspiele.

Entwickler stehen MeinMMO Rede und Antwort

Als Vorbereitung auf die Themenwoche fanden vier Interview-Termine statt, von denen wir aus Embargo-Gründen aber nur zwei innerhalb der Woche veröffentlichen durften. Das Gespräch mit Blizzard zum aktuellen Remix-Event von World of Warcraft war so heiß, dass es zwingend vorher online gehen musste. Über den Early-Access-Start von Pax Dei durften wir indes erst seit dem 4. Juni 2024 sprechen.

Meinungen und Diskussionen

Als Auflockerung und potenzieller Anstoß für spannende Diskussionen sind im Zuge der Themenwoche auch einige Kolumnen rund um das Genre der MMORPGs erschienen, in denen Beobachtungen, Befürchtungen, Hoffnungen und Wünsche aufeinandertreffen.

Aktualisierte MMORPG-Top-Listen für alle Plattformen

Falls ihr derzeit nach einem MMORPG für eure Lieblingsplattform sucht, dann schaut doch in den nachfolgenden Listen vorbei, die wir im Laufe der vergangenen Wochen aktualisiert haben:

Wie hat euch die MeinMMO-Themenwoche zum Genre der MMORPGs gefallen? Sollen wir so etwas für andere Genres oder Themen wiederholen? Was können wir besser machen? Was sollen wir unbedingt in vergleichbarer Form wiederholen? Verratet es uns in den Kommentaren!

