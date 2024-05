Für diese Welten und Universen muss es unbedingt neue MMORPGs geben

Es ist MMORPG-Themenwoche und „Wünsch dir was“-Zeit. Wenn ihr die freie Wahl habt, welches Online-Rollenspiel sollte unbedingt eine Fortsetzung oder Neuauflage erhalten? Und für welche weiteren Franchises würdet ihr gerne einen Genre-Vertreter spielen? Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz präsentiert euch seinen ganz persönlichen Wunschzettel.

Das Genre der MMORPGs hat im Laufe der Dekaden viele Verlierer gesehen. Online-Rollenspiele, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Publisher und Entwickler, denen zu früh die Puste ausgegangen ist, um aus einem okayen Spiel ein ausgezeichnetes zu machen. Spannende Welten, die im Schatten von World of Warcraft untergegangen sind.

Gleichzeitig findet sich auf der Liste der MMORPGs, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen, kein Titel, der bei mir dieses aufgeregte Kribbeln erzeugen kann, wie es seinerzeit Spiele wie ein Star Wars: The Old Republic oder Warhammer Online geschafft hatten.

Man müsste schon deutlich weiter in die Zukunft schauen, um irgendwann zu einem Guild Wars 3 (passiert das echt?) oder zum neuen MMORPG für das Universum von „Herr der Ringe“ (Amazon Games muss sich aber weiterhin erst beweisen) zu gelangen.

Doch welche Ankündigung könnte genau dieses vorfreudige Kribbeln erzeugen? Welches Online-Rollenspiel verdient eine Fortsetzung oder eine Neuauflage? Welche Franchise würde sich prima als Grundlage für ein MMORPG machen? Verratet mir eure Gedanken in den Kommentaren! Im Folgenden präsentiere ich euch meine Wunschliste.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 15 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.

Diese Franchises brauchen ein MMORPG

Ich mag die Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R. R. Martin sehr, gleiches gilt für weite Teile der HBO-Serie „Game of Thrones“. Ein MMORPG mit ordentlich Budget, das uns nach Westeros führt, um dort mit den anderen Fraktionen um den Thron zu streiten, fände ich super spannend.

Trotz des enormen Hypes, der sich rund um GoT entwickelt hat (und das ebenfalls erfolgreiche Spinoff House of the Dragon), traut sich jedoch kein namhafter Entwickler oder Publisher an solch ein Projekt. Stattdessen gab’s bisher nur das nie veröffentlichte Game of Thrones: Seven Kingdoms von Bigpoint.

Zudem arbeitet derzeit wohl der südkoreanische Konzern Netmarble an einem entsprechenden MMORPG, das irgendwann für PC und Mobile erscheinen soll. Das riecht schon jetzt nach einer generischen Free2Play-Lizenzgurke, die niemand braucht. Echt schade. Die tolle Vorlage (und ihre Fans) haben Besseres verdient.

Gerade kein Geld übrig? Hier einige MMORPGs, die ihr kostenlos zocken könnt:

3 MMORPGs, die ihr kostenlos zocken könnt Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Warhammer, aber das andere

Zu Warhammer Online komme ich nachher noch. Mindestens genauso gut wie das Fantasy-Warhammer ist aus meiner Sicht aber auch das herrlich dystopische Universum von Warhammer 40K für ein MMORPG geeignet.

Spannende Fraktionen gibt es mehr als genug. Genauso eine Vielzahl von Nah- und Fernkampfklassen, zig Waffentypen, Magie und ein Lore-Unterbau, der Stoff für tausende spannende Geschichten bietet. Ein Space Marine, der mit seinem Bolter und einem Kettenschwert den Tank gibt? Bei dem Gedanken gerät mein Blut in Wallung.

Remakes und Neuauflagen bekannter MMORPGs

Kollege Benedict hatte bereits im April 2023 die Werbetrommel für ein neues MMORPG für das Fantasy-Universum von Warhammer gerührt. Auch ich finde es schade, dass Mythic Entertainment und EA bei Warhammer Online: Age of Reckoning nicht am Ball geblieben sind. Nur etwa fünf Jahre nach dem Launch waren die Server bereits wieder offline.

Dabei war das Fundament vorhanden, um aus der Launch-Version ein tolles MMORPG zu zimmern, mit cleveren Features wie dem Trophäen-System. Ob das neue Projekt von Jack Emmert (war lange bei Cryptic Studios) diese Lücke füllen kann? Der PvE-Fokus der Entwickler gefällt mir. Dass NetEase hinter dem Studio von Emmert steht, weniger.

Letztlich würde mir auch einfach ein Remake vom originalen Warhammer reichen, mit modernisierter Technik, ausgebauten Stärken und der gezielten Verbesserung der durchaus vorhandenen Schwächen.

Star Trek Online hat seine Fans, konnte aber zumindest unseren MMORPG-Experten nie begeistern:

Star Trek Online: Ascension Launch Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Unendliche Weiten …

Obwohl ich ein großer Fan der Star-Trek-Franchise bin und die Filme und Serien rauf und runter schaue, bin ich mit Star Trek Online nie wirklich warm geworden. Die Bodenmissionen machten mir bereits zum Launch keinen Spaß, die Inszenierung wirkte altbacken, die Weltraumkämpfe waren noch das Beste am Spiel, aber letztlich auch zu fummelig.

Ich hätte lieber eine Art Elite Dangerous oder No Man’s Sky, mit einem riesigen Universum, in dem ich mich mit meiner Crew frei bewegen und jeden Planeten erforschen kann. Ich möchte mit einem Shuttle die Enterprise ansteuern und alle Bereiche des Raumschiffs frei erkunden können. Und als Teil der Flotte der Föderation den Cardassianern und Borg in den Hintern treten.

Das sind die vier dringlichsten Punkte auf meinem Wunschzettel für kommende MMORPG-Projekte. Wie sieht euer Wunschzettel aus? In Diskussionen im Netz lese sich zum Beispiel oft Mass Effect und Dragon Age. Für die beiden Franchises hätte ich ja lieber mal wieder tolle Singleplayer-RPGs. Wie seht ihr das? Falls ihr aktuelle Empfehlungen sucht: Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2024