World of Warcraft ist ein Solo-Game geworden – 3 von 4 zocken fast nur noch alleine

World of Warcraft ist ein MMORPG – aber inzwischen ein Solo-Spiel. Die Umfrage zeigt klar: Gruppen-Fans sind die erschreckend kleinen Minderheit.

World of Warcraft ist eines der größten und erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten. Aktuell feiert man den 20. Geburtstag des Spiels mit jeder Menge Belohnungen, während zugleich teure Shop-Angebote für Furore sorgen. In World of Warcraft waren soziale Bindungen immer ein wichtiger Bestandteil des Spiels – aber ist das heute eigentlich noch so? Das wollten wir vor einigen Tagen in einer Umfrage wissen. Ihr habt zahlreich teilgenommen und das überraschende Ergebnis ist:

Die allermeisten von euch zocken World of Warcraft vornehmlich als Solo-Game.

Das denkt ihr zu World of Warcraft

In unserer Umfrage haben über 1.000 von euch mitgemacht. Diese Auswahl habt ihr getroffen:

44 % spielen WoW meistens solo und nur gelegentlich in einer Gruppe (502 Stimmen).

29 % spielen WoW ausschließlich alleine und niemals mit anderen (335 Stimmen).

Das ergibt zusammen bereits eine Mehrheit von 73 %, die WoW überwiegend oder vollkommen alleine spielen – also beinahe 3 von 4 Spielerinnen und Spielern.

18 % spielen WoW gemischt – mal alleine und mal als Gruppe (210 Stimmen)

Gut jede 5. Person ist also gemischt unterwegs und kann sich mit Inhalten anfreunden, die für Gruppen und Solo-Spieler gedacht sind.

6 % spielen WoW meistens in einer Gruppe und nur gelegentlich solo (67 Stimmen).

2 % spielen WoW ausschließlich in einer Gruppe und niemals alleine (27 Stimmen).

Zusammen sind das also lediglich 8 %, die vor allem als Gruppe agieren. Das heißt, dass weniger als jede 12. Person World of Warcraft überwiegend als Gruppe erlebt.

WoW – „Nur noch“ ein Solo-Spiel mit optionalem Gruppen-Content?

Dass das Ergebnis so eindeutig ist, schien zuvor kaum jemand erwartet zu haben. Manchen ist es nach wie vor ein Rätsel, wie ein MMORPG denn ein so großes Interesse bei Solo-Fans auslösen kann.

Klar ist aber, dass Blizzard diesen Trend schon lange erkannt hat und ihn auch bedient. Erst vor einer Weile haben die Entwickler Tipps und Tricks gegeben, wie man niemals mit anderen Leuten in Kontakt treten muss.

Das heißt natürlich nicht, dass die Gruppen-Inhalte gar nicht mehr bedient werden. Auch weiterhin gibt es neue Dungeons, Raids und andere Events, die primär für Gruppen ausgelegt sind. Doch Blizzard fügt immer mehr Optionen hinzu, diese ganzen Aktivitäten auch alleine bewältigen zu können – etwa durch Anhänger-Dungeons oder den Story-Mode-Raid.

Hättet ihr gedacht, dass das Ergebnis so eindeutig ausfällt und World of Warcraft für die meisten vornehmlich eine Solo-Erfahrung ist? Dabei ist World of Warcraft häufig mehr als nur ein Spiel.