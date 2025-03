Neues Survival-MMORPG sieht aus wie Zelda, verrät vor dem Start auf Steam, wie es an euer Geld kommen will

BitCraft Online startet bald auf Steam in den Early Access. Die Verantwortlichen von Clockwork Laboratories haben mittlerweile nicht nur den Termin verraten, sondern auch Details zur Monetarisierung.

Wann geht’s los? Vor dreieinhalb Jahren hatte MeinMMO das erste Mal über das damals frisch vorgestellte Survival-MMORPG gesprochen, das bereits im ersten Trailer optisch an Zelda: Breath of the Wild erinnerte. Jetzt ist klar, dass BitCraft Online am 29. Mai 2025 auf Steam in den Early Access starten soll.

Beim finalen Launch soll das Online-Rollenspiel ein Free2Play-Modell nutzen. Wer indes am Early Access teilnehmen möchte, muss – ähnlich wie bei Path of Exile 2 – etwas Geld in die Hand nehmen. Der Frühzugang zu BitCraft Online soll 30 US-Dollar kosten. Alpha-Unterstützer bekommen je einen Key pro erworbener „Supporter Badge“.

Aktuell könnt ihr via Steam übrigens kostenlosen Zugriff für den laufenden Playtest anfordern.

Der Ankündigungs-Trailer von BitCraft Online:

Monetarisierung von BitCraft Online

Was kostet noch? Für BitCraft Online bieten die Entwickler die Premium-Währung „Hexite Shards“ an, die über den Ingame-Shop oder die Webseite angeboten wird. Über die soll man ausschließlich kosmetische Ingame-Inhalte erhalten können – wie Emotes, Banner, Titel, Statuen oder Skins.

Spieler können gekaufte „Hexite Shards“ mit anderen handeln, etwa gegen erspielte Gegenstände respektive Münzen. Die Entwickler verfolgen hier eine Strategie des freien Handels.

Warum jetzt der Kaufpreis? Die Entwickler erklären, dass man von Steam selbst mehr Unterstützung erhalten würde, wenn sie von den Verkäufen profitieren können. Zudem könne man durch die Einstiegshürde die Zahl der Charaktere, die zum Start vom Early Access auf die Server stürmen, begrenzen – was dabei helfen soll, das Single-World-MMORPG weiterzuentwickeln.

Und dann geben die Entwickler zu, dass man die Einnahmen durch den Early Access gut gebrauchen kann, um das Spiel fertigzustellen sowie auszubauen. Wie lange die Frühzugang-Phase dauern soll, ist aktuell unklar. In der FAQ heißt es, dass die Entwickler das aktuell selbst nicht wissen.

Was muss ich zu BitCraft Online wissen? Das Survival-MMORPG von Clockwork Laboratories möchte alle Spieler in eine einzige Welt werfen, in der sie zusammenarbeiten, um Siedlungen hochzuziehen, eine Wirtschaft aufzubauen und um Territorien zu konkurrieren.

Dabei könnt ihr euch als Handwerker, Händler, Monsterjäger, Politiker oder irgendwas dazwischen verdingen. Die Oberfläche der Welt ist veränderbar. Und auch der Überlebenskampf in der Welt soll eine Rolle spielen. Weitere Details zum Spiel erfahrt ihr hier: Neues MMORPG sieht aus wie Zelda, lässt Spieler nun ihre eigenen Häuser bauen