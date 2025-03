Ashes of Creation hat 2 wichtige Schlüssel-Features und eine neue Klasse erhalten

Kurz vor dem Monatswechsel hat Ashes of Creation noch einmal ein umfassendes Content-Update für die Alpha 2 erhalten. Das ambitionierte MMORPG macht damit einen wichtigen Schritt Richtung Alpha 3.

Was ist neu in Ashes of Creation? Mit dem jüngsten Update für die aktuelle Alpha 2 des MMORPGs der Intrepid Studios kamen einige wichtige Neuerungen und Systeme auf die Server. Hier die Highlights:

Mit dem Schurken kommt eine neue Klasse, die zwei Dolche nutzt, aus der Verstohlenheit heraus angreifen kann, Tools wie Rauchbomben sowie Gifte einsetzt und eine Kombination aus hohen Schadensspitzen plus ausgezeichneter Mobilität liefert.

Die tropische Region „Turquoise Sea“ wurde ausgebaut, mit 8 Dungeons, einem Handelsposten, frischen Events und mehr.

In der Region „Turquoise Sea“ findet ihr zudem einen Hafen, an dem ihr das neue Karavellenschiff kaufen könnt. Das ist ein Schiff für bis zu 8 Charaktere, mit dem ihr Waren transportieren und die Inseln der Region erreichen könnt. Dort erwarten euch etwa Dungeons sowie wertvolle Ressourcen.

Mit der integrierten Trankschleuder könnt ihr von dem Schiff aus andere Schiffe oder Flöße angreifen. Das könnt ihr etwa nutzen, um anderen Gruppen aufzulauern, die ihre Beute aus den Dungeons in Sicherheit bringen oder Waren über den Fluss transportieren wollen.

Spieler können ab jetzt das neue „Node Siege System“ nutzen, um einen Knoten der Stufe 3 oder höher zu belagern. Die Belagerungen bieten 100vs100-Schlachten.

Mit dem System sind die neuen Relikte verknüpft, die von Bossen und bestimmten Mobs droppen können. Diese Relikte bieten nützliche Buffs, wenn man sie mit einer Karawane zu einem eigenen Knoten bringt, und natürlich können diese Relikte durch eine erfolgreiche Belagerung den Besitzer wechseln.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf ashesofcreation.com. Mit einem Update sollen die Knoten-Belagerungen in den kommenden Wochen um ein Zerstörungssystem erweitert werden. Durch eine Belagerung kann eine Knotenfestung dann für gewisse Zeit zu einer Ruine werden, wodurch sich die Region für gewisse Zeit in eine Open-PvP-Zone verwandelt, die mit besonderer Beute lockt.

Hier seht ihr Gameplay der neuen Schurken-Klasse von Ashes of Creation:

„Das ist SO COOL“

Wie bewertet die Community das neue Update? Vor allem unter den jeweiligen Ankündigungs-Videos für das Schifffahrt-System und die Schurken-Klasse gab’s viel Lob.

VanillinV schreibt auf YouTube zum Schurken: „Es fühlt sich für mich so an, als hätte ich Jahre auf genau das gewartet.“

Xo1ot1 ergänzt auf YouTube: „Mir gefällt die Idee, nur 2 ‚Combo-Punkte‘ zu haben, die als Effekte auf den Händen sichtbar sind.“

zach2004 freut sich auf YouTube über die Schiffe: „Das ist SO COOL! Wow, ich hätte nicht erwartet, dass das Marine-System so bald kommt. Macht so weiter, Dev-Team, sieht toll aus!“

Eine aktuelle Diskussion auf Reddit zeigt aber auch, dass die Verstohlenheit der neuen Schurken-Klasse noch nicht fehlerfrei beziehungsweise gut funktioniert. Dreadker beschreibt etwa, dass man sich nicht tarnen könne, sobald auch nur ein Spieler-Charakter, NPC oder ein Mob in Sichtweite des Schurkens steht.

Ich habe schon viele Schurken- und Waldläufer-/Bogenschützen-Archetypen gespielt und es [Verstohlenheit, Anmerkung der Redaktion] hat sich noch nie so bescheuert angefühlt – ich verstehe vollkommen, dass es eine Alpha ist und das wahrscheinlich verbessert/geändert werden wird, aber in der aktuellen Implementierung ist es sinnlos – was wirklich schlecht ist, da der „Kampferöffnung“-Aspekt oft das ist, was Charaktere im Schurkenstil ausmacht – Überraschung, massiver, schneller Burst-Schaden und wenn man es vermasselt, stirbt man entweder, rennt weg oder verschwindet wieder in der Verstohlenheit.

Im Folgenden könnt ihr euch die etwa 40 Minuten Gameplay aus dem Vorschau-Stream für das neue Schiffe-Feature von Ashes of Creation anschauen:

Was ist der nächste Meilenstein? Am 01. Mai 2025 startet die dritte Phase der Alpha 2. Dann soll Ashes of Creation nicht mehr fünf, sondern sieben Tage pro Woche live sein. Laut Studio-Chef Steven Sharif ist das ein guter Zeitpunkt für alle, die Ashes of Creation bereits vor dem Launch erleben wollen, in das MMORPG erstmals einzusteigen.

Wann es dann mit der Beta weitergehen soll, ist unklar. Die Entwickler möchten aber auch diese Testphase in zwei Abschnitte unterteilen: Beta One und Beta Two.

Was muss ich noch zu Ashes of Creation wissen? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG im Fantasy-Setting, das in einer riesigen Open World spielt. Ihr kämpft gegen Weltbosse und tretet gegeneinander im PvP an. Zudem soll es ein System geben, bei dem ihr Gebiete levelt, dadurch Städte verbessert und Bereiche der Spielwelt verändert – die sogenannten „Nodes“. Die Entwicklung am MMORPG begann bereits 2015. Mehr dazu lest ihr hier: Release, Roadmap, Alpha 2, Klassen, Gameplay, Bezahlmodell – alles Wichtige zum MMORPG Ashes of Creation.