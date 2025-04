Erst hat das MMORPG für Herr der Ringe moderne Server bekommen, jetzt gibt’s den nächsten Grund zur Freude

Einer der Leads aus dem Team von Herr der Ringe Online hat sich an die Community gewandt, um die Pläne für die kommenden Inhalte des MMORPGs vorzustellen.

Was sind das für Pläne? Lead Systems Designer Orion gibt einen Ausblick, worauf sich Fans von Herr der Ringe Online in den kommenden 6 Monaten freuen können. Im Fokus steht dabei zuerst Update 44, das noch im April erscheinen soll. Der nächste Content-Patch bringt:

neue Story-Aufgaben und Missionen für Charaktere der Stufe 150

neue 6-Spieler-Instanz

die Jubiläumsveranstaltung, die neue Missionen bringen wird, die von Stufe 20 bis Stufe 150 skalieren, als Erkundung zur Verfügung stehen und mit frischen Belohnungen locken

die Überarbeitung sowie Erweiterung von Lalias Markt

die Ausweitung der VIP-exklusiven „Sonderstellung“-Erweiterung des Rufsystems auf nahezu alle Bereiche von HdRO (durch das „Sonderstellung“-Feature können Twinks bei den Ruffraktionen schneller Ruf verdienen, sofern einer der Charaktere des Accounts bei der Fraktion bereits einen höheren Ruf genießt)

Der ursprünglich für Update 44 angekündigte Release einer neuen Raid-Instanz verschiebt sich indes, weil man zu lange gebraucht hat, um den aktuellen Schlachtzug „Tempel von Utug-bûr“ live zu bringen.

Der Trailer zur aktuellen Erweiterung von Herr der Ringe Online:

Liebe für die Sippen – dafür muss man sich Zeit nehmen

Was ist noch für 2025 geplant? Mit Update 45 wird das dritte Content-Update des Jahres im 3. Quartal auf den Liveservern landen. Im Juni soll es dazu mehr Details geben. Schon jetzt ist klar, dass die folgenden Neuerungen kommen:

Klassen-Updates für Schurke und Jäger

Updates für die Hobbys Fischen und Vogelbeobachtung

Bauernfest-Update

Erweiterung des Monsterspiels (Belohnungsleiste und Integration von Belagerung)

Zu guter Letzt bestätigte Orion noch einmal, dass im 4. Quartal erneut eine große Erweiterung erscheinen soll, die eure Maximalstufe auf 160 bringen, vier neue Zonen einführen und Herausforderungen wie einen neuen Raid im Gepäck haben wird.

Die aktuelle Version der Roadmap 2025 für HdRO.

Laut Orion haben die Entwickler noch mehr Features für die Jahresmitte auf ihrem Zettel stehen, doch möchten sie diese erst ankündigen, wenn klar ist, dass diese auch wirklich rechtzeitig fertig werden. Ob dazu die lange gewünschte Anpassung des Sippensystems gehören wird, ist unwahrscheinlich.

In einem extra Abschnitt seines Briefs erklärt der Lead-Entwickler, dass man weiterhin das Sippensystem mit einem Fortschritts-Feature, Taten, Banken, Kalender und mehr in die Moderne holen möchte. Bei der Umsetzung müsse man jedoch sichergehen, dass sich die daraus resultierende Datenmenge nicht negativ auf die Performance des MMORPGs auswirken wird. Das kostet wohl einiges an Zeit.

Was ist zuletzt in HdRO passiert? Die Entwickler haben für den MMORPG-Oldie neue 64-Bit-Server bereitgestellt, die für den europäischen Raum sogar in … haltet euch fest … Europa stehen. In der Umzugsphase war der Andrang auf die Server derart groß, dass es zu frustrierenden Verzögerungen sowie Problemen kam. Mehr Infos dazu findet ihr hier: Ansturm auf die neuen Welten des MMORPGs zu Herr der Ringe ist so groß, dass die Entwickler nachlegen