Ein neues Feature aus WoW war 2009 noch so unvorstellbar, dass Blizzard es als Aprilscherz brachte

Blizzard überrascht die Spieler von World of Warcraft jedes Jahr mit neuen Aprilscherzen. Ein Aprilscherz aus 2009 hat es mit Lorenhall sogar wirklich ins Spiel geschafft.

Was ist das für ein Aprilscherz? Im Jahr 2009 brachte Blizzard einen Aprilscherz, der sich später als gar nicht so abwegig herausstellen sollte. Der „Pimp My Mount“-Scherz versprach, dass Spieler ihre Reittiere bei NPCs wie Enzo und Haugstern individuell anpassen können – von Stacheln bis Flammenstreifen sollte man viele Details am eigenen Fahrzeug einstellen können (via Buffed).

Die Idee nahm die damals populäre US-TV-Show „Pimp My Ride“ auf die Schippe (via Wikipedia). 2024 wurde mit The War Within und dem Update „Undermine(d)“ das Konzept der Anpassung von fahrbaren Mounts (das man bereits durch das Drachenreiten aus Dragonflight vorbereitet hatte) genau in diese Richtung weiter ausgebaut, und zwar, weil neue Goblin-Autos als neue Mounts ins Spiel kamen.

Spieler aus WoW können die Fahrzeuge nun modifizieren, um sie schneller oder wendiger zu machen, was die ursprüngliche Scherz-Idee von 2009 in die Realität umsetzt. Passend zum 1. April ist das auch den Spielern aufgefallen.

Wenn Aprilscherze zu echten Features werden

Wie finden die Spieler das? Auf Reddit haben die Spieler diese Parallelen passend zum 1. April 2025 entdeckt. Die Community findet das lustig, wünscht sich jedoch die Umsetzung weiterer Aprilscherze als neue Features im MMORPG.

Adventurous_Topic202 schlägt als Beispiel auf Reddit den Aprilscherz von 2008 vor: „Ich warte nur darauf, dass der Aprilscherz rund um die Barden-/Gitarrenheldenklasse ein Ding wird“. Blizzard stellte damals den Barden als neue Heldenklasse vor, inspiriert von Guitar Hero. Ausgestattet mit Musikinstrumenten, kämpfte der Barde mit Fähigkeiten wie „Episches Solo“ und „I Am Murloc“, während er die Gruppe mit Buffs unterstützte.

Matt_Link fragt sich derweil auf Reddit, wo der zweite Teil des Aprilscherzes von 2009 bleibt: „Eingehend: ‚Tanzstudio wann‘-Kommentare“. Damals präsentierte Blizzard das „Dance Battle System“, bei dem PvP zu „Tänzer vs. Tänzer“ werden sollte. Spieler sollten sich bei NPC-Tanzmeistern anmelden und in einem Tanzwettbewerb gegeneinander antreten.

Laut des Aprilscherzes hätte Kael’thas Sunstrider einen Tanztempel errichtet, in dem Tanzmanöver die üblichen Fähigkeiten ersetzen sollten. Belohnungen wie auffällige Outfits oder das Mount „The Soul Train“ sollten auf die Sieger warten. Ein Scherz, der eine Mischung aus Tanz und Kampf brachte, jedoch nie ins echte Spiel integriert wurde.

War das der erste Aprilscherz, der es ins Spiel geschafft hat? Nein, die Pandaren als spielbare Rasse waren etwa ursprünglich ein Aprilscherz aus dem Jahr 2002. Blizzard stellte sie damals als die „fünfte Rasse“ für Warcraft III: Reign of Chaos vor (via wowpedia.fandom.com). Dieser Scherz zeigte die Pandaren als eine mystische, kriegerische Nation, die von den Centauren aus ihrer Heimat vertrieben wurde.

Obwohl die Pandaren ursprünglich nur als Spaß gedacht waren, wurden viele der Konzepte später in die offizielle „World of Warcraft“-Lore übernommen. 2012, mit der Erweiterung Mists of Pandaria, sind die Pandaren dann tatsächlich als spielbare Rasse ins Spiel gekommen, was den Aprilscherz von 2002 in einen bedeutenden Teil der WoW-Geschichte verwandelte.

Blizzard hat also schon öfter bewiesen, dass aus Aprilscherzen echte Features werden können. Auch bei MeinMMO haben wir uns dieses Jahr einen Scherz erlaubt und euch hinters Licht geführt. Unseren Aprilscherz findet ihr hier: Videospiele werden teurer – Publisher einigen sich auf „1 für 1“-System