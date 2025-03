Videospiele werden teurer – Publisher einigen sich auf „1 für 1“-System

In den kommenden Jahren werden Videospiele deutlich teurer. Aber das ist gut für alle Gamer, denn es wird fairer.

Die letzten Jahre waren für die Videospiel-Industrie hart. Jetzt haben große Publisher in Europa und Amerika sich zusammengetan, um die Krise zu beenden. Eine ganz neue Preispolitik soll dabei helfen, Spielen endlich „angemessene“ Preise zu verleihen. Die Kernidee: Pro Stunde Spielzeit soll ein Spiel ungefähr 1 Euro kosten.

Was ist das Problem? Der Preis von Videospielen ist in den letzten Jahrzehnten weitestgehend konstant geblieben. Schon auf der Konsole Nintendo 64 kosteten große Spiele zwischen 100 und 120 DM – das entspricht rund 60 Euro.

Ein Preis, der fast ein Vierteljahrhundert später noch immer als Vollpreistitel angesehen wird. Doch die Produktionskosten von Games sind gestiegen. Bessere Grafik, mehr Details wie Vertonung, umfassende Lokalisierung und schlicht mehr erforderliche Mitarbeiter lassen die Kosten explodieren.

Auch die Inflation von durchschnittlich 2-3 % (via Statistisches Bundesamt) pro Jahr findet sich in vielen anderen Produkten wieder, nicht aber bei Videospielen. Hier ist der Preis stabil geblieben.

Daher warteten viele Publisher schon länger darauf, die Preise endlich anheben zu können. Der Release von GTA 6 sollte da der Startschuss sein, doch jetzt haben sich viele Publisher zusammengeschlossen, um selbst ein neues Preismodell zu erarbeiten.

Was wurde entschieden? Die meisten großen amerikanischen und auch einige europäische Publisher (Darunter EA, Ubisoft, Blizzard und Microsoft) haben sich zusammengeschlossen und das neue „1 für 1“-System erarbeitet. Die Idee dahinter: Pro Stunde absehbarer Spielzeit solle der Preis eine Spiels 1 Euro (bzw. 1 US-Dollar) betragen.

Ein Beispiel: Ein neues Action-RPG hat eine Spielzeit von 70 bis 100 Stunden – je nachdem, wie schnell man alle Inhalte durchgespielt hat. Daraus wird dann der Mittelwert genommen und der Preis festgelegt: 85 Stunden, also 85 Euro Kaufpreis.

Der Zusammenschluss Worldwide Universal Media Pricing („Weltweit einheitliche Bepreisung von Medien“, kurz WUMP) erklärte in einer Pressekonferenz bereits einige der Eckpunkte.

Die Sprecherin von WUMP, Ausgee Dakt, beantwortete gegenüber MeinMMO einige Fragen, etwa wie man zu dieser Preisgestaltung gekommen sei:

Wir wollten daraufhin noch wissen, wie sich das denn auf Spiele auswirkt, die mit unterschiedlichen Schwierigkeitstufen ausgeliefert werden. Dazu hieß es:

Natürlich haben wir das mit eingepreist. In den meisten Fällen erscheinen gerade Single-Player-Spiele mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, deren Entwicklung viele Ressourcen erfordert. Und unsere Tests in den letzten Jahren haben auch ergeben, dass die allermeisten Spieler:innen ein neues Spiel erst auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad spielen, es meistern und dann eine höhere Schwierigkeit ausprobieren. Also sie beginnen auf „leicht“, spielen danach „normal“ und zuletzt „schwer“. Das war schon immer so und hat sich auch in den letzten Jahren nicht geändert.