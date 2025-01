Kommt 2025 ein Preisschock bei Videospielen? Er glaubt, GTA 6 könnte 100 € kosten

Erwartet uns 2025 ein Preis-Schock bei Videospielen? Wenn es nach dem Analysten Matthew Ball geht, ist das durchaus möglich. In einer Analyse, die 219 Seiten umfasst, blickt er auf die zentrale Rolle von GTA 6. Das Spiel könnte Preis-Grenzen neu stecken und vielleicht die Gaming-Industrie aus ihrem Tief befreien.

Wer ist der Analyst? Matthew Ball ist der CEO von Epyllion und beschäftigt sich mit der Analyse von Videospielen, Filmen und TV-Serien. Er hat Sachbücher wie „Metaverse“ geschrieben und führt als Beleg für seine Expertise an, dass große Tech-Personen wie Tim Sweeney, Mark Zuckerberg oder Phil Spencer gut über seine Arbeit gesprochen haben (via matthewball).

Die Aufgabe eines Analysten ist es, Investoren, die Geld in den Markt stecken möchten, so zu informieren, dass sie die richtige Entscheidung treffen, wenn es darum geht, in welche Firmen sie investieren.

GTA 6 könnte bis zu 100 € kosten

Das sagt er nun: In einer Analyse „State of Video Game in 2025“, die 219 Seiten umfasst, gibt es auch eine Passage, die sich um das Wachstum der Industrie dreht.

Bei GTA 6 glaubt er, dass eine Möglichkeit besteht, dass Take Two den Preis des Spiels auf 80 oder sogar 100 $ setzen könnte. Das würde einem Euro-Preis von bis zu 100 oder 110 € entsprechen.

Wie kommt er zu der Analyse? Auf den hunderten Slides beschäftigt sich Ball mit einer immer schlechter aussehenden Lage für Videospiele. Die Spiele werden immer teurer, es gibt immer mehr “Black Hole”-Games, die Spieler so binden, dass sie keine neuen Games kaufen wollen, der Markt ist ausgereizt. Das belegen die zahlreichen Entlassungen im Gaming-Sektor in den letzten Jahren.

In einem Segment beschäftigt er sich mit Wachstums-Motoren , welche die Industrie ankurbeln könnten. Hier ist ein erhöhter Preis durch GTA 6 eine der Wachstums-Faktoren, die er sieht. Denn neben Minecraft und PUBG ist GTA 5 einer der großen Bestseller aller Zeiten. Da ist also eine ordentliche Hebelwirkung da.

Für ihn ist eine Preiserhöhung eine Hoffnung (via matthewball).

GTA 6 könnte allen Firmen erlauben, mehr Geld für ihre Games zu verlangen

Warum ist das wichtig? Normalerweise kosten AAA-Spiele 70 $, was ungefähr 80 € entspricht. Auf so hohe Preise gingen Spiele wie Skull and Bones hoch, das als AAAA -Spiel von Ubisoft angepriesen wurde.

Wenn GTA 6 diese Preis-Grenze überschreitet, würde das einen Präzedenzfall setzen, der dann auch anderen Spielen erlauben würde, über die Preisgrenze von 70 oder 80 € zu gehen und Games grundsätzlich bei etwa 100 € anzusiedeln, nach dem Motto „Unser Spiel ist auch AAA und wir wollen einen AAA-Preis.“

Wenn ein Spiel es sich leisten könnte, diese Preisgrenze erstmals zu durchstoßen, könnte das tatsächlich GTA 6 sein, das als „nächster Meilenstein im Gaming angesehen wird.“ Die These von Ball löst eine Diskussion aus, ob diese Preiserhöhung die Gaming-Branche „retten“ kann.

Die Ansicht, dass GTA 6 alle Videospiele teurer machen könnte, hatte Mitte 2024 bereits der erfahrene Videospiel-Entwickler wie Michael Douse vertreten, der an Baldur’s Gate 3 gearbeitet hat. Denn Herstellungskosten und Inflation hätten Preise in die Höhe getrieben: GTA 6 könnte alle Spiele teurer machen, glaubt ein Entwickler von Baldur’s Gate 3