Neues MMORPG kommt dank 17 Millionen begeisterter Fans jetzt zu uns – Das muss eure Hardware leisten

Dank des enormen Erfolgs in Asien erscheint ODIN: Valhalla Rising in dieser Woche bei uns im Westen. MeinMMO verrät euch, was eure Hardware leisten muss, damit ihr das MMORPG zocken könnt.

Wie sind die Systemvoraussetzungen von ODIN: Valhalla Rising? ODIN: Valhalla Rising erscheint offiziell am 29. April 2025 im Westen, und zwar für PC und Mobile (Google Play sowie App Store), Crossplay zwischen den Plattformen wird unterstützt. Auf kakaogames.com hat der Publisher am Wochenende die Systemvoraussetzungen für alle Plattformen veröffentlicht.

Systemvoraussetzungen von ODIN: Valhalla Rising für PC

CPU : Intel i5 3.0 GHz oder höher

: Intel i5 3.0 GHz oder höher Arbeitsspeicher : 8 GB oder mehr

: 8 GB oder mehr Grafikkarte : Minimum – NVIDIA GeForce GTX9xx Series / Empfohlen – NVIDIA GeForce GTX10xx Series oder höher

: Minimum – NVIDIA GeForce GTX9xx Series / Empfohlen – NVIDIA GeForce GTX10xx Series oder höher Betriebssystem : Windows 10 (64 Bit)

: Windows 10 (64 Bit) DirectX : DirectX 11

: DirectX 11 Speicherplatz: Minimum – Mehr als 20 GB (NTFS Type) / Empfohlen – Mehr als 30 GB (NTFS Type)

Systemvoraussetzungen von ODIN: Valhalla Rising für Mobile (Apple oder Android)

Geräte : Android (AOS) – Galaxy S9 oder besser / Apple (IOS) iPhone 11 oder besser

: Android (AOS) – Galaxy S9 oder besser / Apple (IOS) iPhone 11 oder besser Betriebssystem: Android (AOS) – 11.0 oder höher / Apple (IOS) – 18.1.1 oder höher

Hier seht ihr den Trailer zur Release-Ankündigung von ODIN:

Vorab-Download von ODIN: Valhalla Rising

Kann ich das Spiel schon jetzt herunterladen? Heute, am 28. April 2025, haben die Entwickler den Vorab-Download für ODIN: Valhalla Rising möglich gemacht. Den Link des PC-Clients findet ihr über kakaogames.com. Wer die PC-Version über „Google Play Games“ bezieht, kann sich einige Ingame-Items für den Start sichern. Mehr Infos dazu findet ihr auf kakaogames.com.

Weiterhin ist es möglich, für ODIN die sogenannte „Connect App“ von Kakao Games zu nutzen, um von unterwegs etwa den Charakter-Status oder Nachrichten checken zu können. Zudem bietet der Publisher mit RINK einen Service an, über den ihr ODIN vom PC aus auf euer Mobilgerät streamen könnt. Details dazu findet ihr auf kakaogames.com.

Was ist ODIN für ein MMORPG? Das neue Spiel von Entwickler Lionheart Studio führt euch in eine Welt, die sich der nordischen Mythologie bedient. Ihr besucht Orte wie Midgard, Jotunheim, Nidavellir und Alfheim. Ihr trefft auf Alben, Riesen, Zwerge und mythologische Bestien. Und in der Lore spielen bekannte Figuren wie Odin sowie Loki eine wichtige Rolle. Zur Wahl stehen euch vier Klassen:

Sorceress (Dark Wizard oder Archmage): Nutzt Zauber, um an vielen Gegnern hohen Flächenschaden zu verursachen. Kann Beschwörungen wirken und Feinde kontrollieren.

(Dark Wizard oder Archmage): Nutzt Zauber, um an vielen Gegnern hohen Flächenschaden zu verursachen. Kann Beschwörungen wirken und Feinde kontrollieren. Warrior (Defender oder Berserker): Beschützt Verbündete als Tank, kann sich aber auch offensiv an die Front stürzen. Bringt hohe Überlebensfähigkeiten mit.

(Defender oder Berserker): Beschützt Verbündete als Tank, kann sich aber auch offensiv an die Front stürzen. Bringt hohe Überlebensfähigkeiten mit. Rogue (Assassin oder Sniper): Verursacht durch physische Attacken hohen Schaden, speziell an einzelnen Zielen. Kann dabei mit einem Bogen aus der Ferne oder im Nahkampf agieren.

(Assassin oder Sniper): Verursacht durch physische Attacken hohen Schaden, speziell an einzelnen Zielen. Kann dabei mit einem Bogen aus der Ferne oder im Nahkampf agieren. Priest (Saint oder Paladin): Heilt und unterstützt Verbündete, kann aber auch die Rolle des Tanks übernehmen oder Schaden verursachen.

Hier der Klassen-Trailer von ODIN:

Die Entwickler versprechen eine riesige Welt ohne Ladebildschirme, zig Dungeons sowie Raid-Herausforderungen und PvP-Schlachten, an denen zwei Gruppen aus je 30 Spielern teilnehmen. Weitere Features wie Gildenkriege sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Aufgrund der mobilen Wurzeln wird ODIN wohl eine Autoplay-Funktion anbieten. Die soll jedoch bei verschiedenen Aktivitäten ineffektiv sein, etwa wenn es darum geht, gegen starke Bosse zu kämpfen, deren Flächenangriffen man zwingend manuell ausweichen sollte.

