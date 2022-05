3 neue MMORPGs erscheinen noch 2022 bei uns – Kommen von einem der größten Gaming-Publisher

Tyler1 ist der bekannteste und erfolgreichste Twitch-Streamer zu League of Legends. In dem Video zeigen wir euch wer er ist und warum er in der LoL-Szene so bekannt ist.

Was haltet ihr von den drei neuen MMORPGs? Sprechen euch die Spiele an oder schrecken euch die bisherigen Infos eher ab?

In einem ersten CGI-Teaser sieht man eine futuristische Stadt, die gerade in Schutt und Asche gelegt wird. Coole Charaktere düsen auf Jet Bikes herum und gepanzerte Roboter-Truppen rücken weiter vor. Den Teaser haben wir euch hier eingebunden:

Was ist das für ein Spiel? Ares: Rise of Guardians wirkt im ersten Trailer wie ein actionlastiges SciFi-Game. Es sollen seinen Fokus auf MMORPG-Inhalte legen, wobei bisher noch nicht viel zu dem Spiel bekannt ist.

Was ist das für ein Spiel? Archeworld ist ein neues MMORPG zu ArcheAge. Das Spiel soll sowohl für PC als auch für Mobile-Geräte erscheinen und legt seinen Fokus auf Play2Earn. Ihr sollt mit dem Spielen also Geld verdienen können.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Spiel? Bei Odin: Valhalla Rising handelt es sich um ein MMORPG, das von der nordischen Mythologie inspiriert wurde. So sollt ihr bekannte Figuren wie Odin, Freyja oder Thor treffen und ikonische Orte wie Yggdrasil und Niflheim besuchen können.

Wie groß ist Kakao Games? Kakao Games hat vor allem durch Odin: Valhalla Rising in den letzten Quartalen viel Geld verdient. Sie haben 2021 den Entwickler von ArcheAge, XL Games, gekauft und stehen vom Umsatz her nur knapp hinter Krafton (PUBG, PUBG Mobile) und NCSoft (Lineage, Aion, Guild Wars 2).

Wann ist der Release dieser Spiele geplant? Alle drei Titel sollen in der zweiten Hälfte von 2022 im Westen erscheinen. In Korea ist Odin: Valhalla Rising bereits spielbar. Auf die anderen beiden Titel wird dort noch gewartet.

Ares: Rise of Guardians ist ein SciFi-MMORPG, das ein wenig an Destiny erinnert.

Kakao Games, die Firma hinter Spielen wie ArcheAge und Elyon , bringt 2022 noch drei weitere MMORPGs zu uns in den Westen. Alle drei werden für den PC, aber auch für Mobile-Geräte erscheinen. Wir von MeinMMO verraten, was das für Spiele sind und wann sie kommen.

Insert

You are going to send email to