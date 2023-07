Ares: Rise of Guardians ist ein Sci-Fi-MMORPG von Kakao Games. Der Publisher war lange für Black Desert verantwortlich, hat heute aber noch immer starke Titel wie ArcheAge oder Odin vorzuweisen. Ares: Rise of Guardians setzt auf flotten Weltraumkampf mit vier verschiedenen Klassen, die allesamt mit dicken Kampfanzügen ausgestattet sind. Dabei könnt ihr sowohl auf dem PC als auch Mobile zocken und euch in Raids für bis zu 30 Spieler stürzen. Das MMORPG möchte Pay2Win vermeiden und ein faires Bezahlmodell anbieten. Es erscheint am 25. Juli in Korea, wann Ares jedoch bei uns erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.