Diese Woche starteten 2 neue MMORPGs – Bieten Inhalte für PvE- und PvP-Fans

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

Unser Redakteur Alexander Leitsch fragte sich übrigens: Trotz starkem Nachfolger vermissen viele Guild Wars 1 – Was hat das MMORPG so gut gemacht?

Der Aufreger der Woche: Das Free2Play-Action-MMORPG Undecember sollte Diablo, Path of Exile und Lost Ark gegenübertreten und galt schon in der Demo-Version als Geheimtipp. Doch nun hagelt es schlechte Bewertungen aufgrund des Ingame-Shops.

Auch in dieser Woche ist bei den MMORPGs wieder vieles passiert. Ein ganz neues PvE-MMORPG ging an den Start, einige andere hatten Playtests und Updates. Wir von MeinMMO geben euch im Wochenrückblick eine Übersicht über die Geschehnisse.

