Neues MMORPG verspricht realistische Grafik – Zeigt im Trailer, mit welchen Charakteren ihr in die Sci-Fi-Welt eintauchen könnt

Das Sci-Fi-MMORPG Ares: Rise of Guardians (PC, Mobile) befindet sich derzeit in Entwicklung. Im Trailer zeigen die Entwickler die 4 Starterklassen des Spiels.

Nacheinander treten die Charaktere ins Bild, jede Klasse präsentiert sich in männlicher und in weiblicher Variante. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Schauspieler, da die Grafik sehr detailreich und realistisch ist.

Nachdem sich die Charaktere in normaler Kleidung gezeigt haben, legen sie Waffen und Rüstungen an.

Diese 4 Klassen gibt es:

Warlord: Er trägt eine massive riesige Waffe und sein Körper ist gänzlich von Rüstung umgeben. Am Rücken befindet sich ein eingebautes Jetpack.

Hunter: Kämpft mit 2 Klingen und sein Körper ist in eine silberne Rüstung mit roten Details gehüllt.

Engineer: Von dieser Klasse sehen wir die weibliche Variante. Sie trägt rote Hörner auf dem Kopf und erweitert ihre Arme auf beiden Seiten mit riesigen metallischen Fäusten.

Warlock: Sie sieht in der weiblichen Version aus wie eine Eisprinzessin, die mit einem Speer kämpft.

Am Schluss des Videos erhalten wir einen kurzen Einblick in die Spielwelt. Wir sehen eine Figur von hinten, die auf eine Trümmerlandschaft blickt, über der der Mond aufragt. Auch hier ist die Grafik unglaublich hochauflösend und detailliert.

Was ist das für ein Spiel? Ares: Rise of Guardians ist ein kommendes MMORPG, das in einem Sci-Fi-Setting spielt. Viele Infos zum Gameplay gibt es noch nicht. Im vorherigen Trailer sah man einen Kampf gegen riesige Roboter. Auffällig daran ist, dass eine der Figuren mit 2 Schusswaffen kämpft. Das lässt darauf schließen, dass es nach dem Release weitere Klassen geben wird.

Der Titel wird von Second Dive entwickelt und von dem koreanischen Publisher Kakao Games veröffentlicht. Letztere wurden vor Kurzem zudem als Publisher für das kommende MMORPG ArcheAge 2 bestätigt. Vorher waren sie für Black Desert Online verantwortlich, haben die Rechte aber verloren. Auch Elyon gehört zu Kakao Games, geht aber Ende des Jahres dauerhaft offline.

Wann erscheint das MMORPG? Ein Datum für den Release gibt es derzeit noch nicht. Wir wissen lediglich, dass Ares: Rise of Guardians für den PC und für mobile Endgeräte erscheint.

