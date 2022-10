Ares: Rise of Guardians ist ein neues Sci-Fi-MMORPG – Sieht aus „wie eine Mischung aus Destiny und Anthem“

Ares: Rise of Guardians ist ein kommendes Sci-Fi-MMORPG. Im neuen Cinematic-Trailer kämpfen Helden gegen riesige Roboter, die eine Stadt zerstören.

Was ist das für ein Spiel? Ares: Rise of Guardians ist ein kommendes MMORPG, das in einem Sci-Fi-Setting spielen soll. Der Titel wird von Second Dive entwickelt und von dem koreanischen Publisher Kakao Games veröffentlicht.

Wann ist der Release von Ares: Rise of Guardians? Es ist noch kein Release-Datum zu Ares: Rise of the Guardians bekannt. Der Trailer allerdings verspricht, das MMORPG erscheine bald („coming soon“).

Auf welchen Plattformen erscheint Ares: Rise of Guardians? Aktuell gibt es noch keine öffentliche Bekanntgabe, auf welchen Plattformen Ares: Rise of Guardians erscheint. Ein Hinweis auf der koreanischen Seite game.daum.net deutet jedoch einen Release für PC und Mobile an.

Das stimmt mit einer News von März 2020 überein. Dort hatte Publisher Kakao Games bekannt gegeben, in das Entwicklerstudio SecondDive zu investieren. Diese arbeiten an einem „Open World Action RPG für mobile Plattformen“ (via mmoculture).

Was ist das für eine Seite? Die Seite game.daum.net gehört zu Kakao Games und ist eine Plattform, auf welcher der Publisher seine Spiele anbietet.



Daum ist ein südkoreanisches Unternehmen, zu dem auch die gleichnamige Suchmaschine gehört. Im Jahr 2014 fusionierte Daum mit dem Messengerdienst KakaoTalk (via Handelsblatt.com). Das Mutterunternehmen heißt heute „Kakao". Der Spielepublisher Kakao Games Corp. ist ein Tochterunternehmen von Kakao.

Einen Screenshot von dem Hinweis auf die Plattformen seht ihr hier:

Die Plattformen von Ares: Rise of Guardians game.daum.net

Kampf gegen riesige Roboter

Was zeigt der Trailer? Der 2-minütige Cinematic-Trailer zeigt einen actionreichen Science-Fiction-Kampf, in dem Menschen in einer brennenden und von Zerstörung geplagten Stadt gegen schwerbewaffnete Roboter kämpfen.

Zum Einsatz kommen neben Schwertern und Schilden auch Schusswaffen, die eine Art Lasergeschosse und Raketen abfeuern. Gegen einen besonders riesigen Roboter schreitet ein Held mit flugfähigen Kampfanzug ein.

Spieler warten auf Gameplay

Wie sehen die Reaktionen aus? Auf YouTube hat der Trailer nach nur 5 Tagen bereits über 277.000 Aufrufe, doch die 280 „Gefällt mir“-Angaben sehen im Vergleich dazu eher bescheiden aus (Stand 04. Oktober 2022).

Außerdem hat der Trailer lediglich 50 Kommentare, was gemessen an den Aufrufen recht gering erscheint. Es gibt generell wenig Aussagen, die auf die im Trailer gezeigten Szenen eingehen. Manche Spieler finden den Trailer sehenswert und ein koreanischer Kommentar schrieb zu dem Trailer: „Es fühlt sich an, wie eine angemessene Mischung aus Destiny und Anthem.“

Insgesamt ist die Grundstimmung unter dem Video jedoch eher skeptisch. Viele wollen richtiges Gameplay sehen und glauben nicht, dass der Trailer repräsentativ für das Spiel sein werde.

Was sagt ihr zu dem Trailer von Ares: Rise of Guardians? Haben die actionreichen Sequenzen euer Interesse geweckt oder stimmt ihr den koreanischen Kommentatoren auf YouTube zu und wartet erst auf Gameplay, ehe ihr euch eine Meinung bilden wollt.

Ein weiteres koreanisches Spiel, das derzeit in der Entwicklung ist und einige Fans optisch an Destiny erinnert, ist The First Descendant.

