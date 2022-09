Koop-Shooter auf Steam erinnerte Fans an Destiny – Zeigt im neuen Trailer 6 spielbare Charaktere

Das koreanische Entwicklerstudio Nexon Games gewährte im Rahmen der Tokyo Games Show 2022 weitere Blicke auf den kommenden Koop-Shooter The First Descendant. Der neue Trailer legte dabei einen Fokus auf die spielbaren Charaktere und das Gameplay.

Was ist das für ein Spiel? In dem F2P-Shooter verkörpert ihr die sogenannte Descendants (deutsch: „Nachfahren“), die alle über spezielle Fähigkeiten verfügen.

The First Descendant ist ein kommender Looter-Shooter mit Rollenspiel-Elementen, der von dem koreanischen Studio Nexon Games entwickelt wird.

Kann kooperativ mit bis zu 4 Spielern gespielt werden

Spieler schrieben unter dem Reveal-Trailer, der Shooter sehe aus wie Destiny und Warframe Wilhart via YouTube: „Destiny und Warframe bekommen ein Baby?“



Trailer zeigt Descendants und Gameplay

Was zeigt der neue Trailer? Der neue Trailer von The First Descendant gibt uns weitere Einblicke in das Gameplay des Koop-Shooters. So werden gleich zu Beginn (Minute 00:08 bis 00:13) 6 spielbare Charaktere mit Namen vorgestellt.

Im Anschluss an die Namen sehen wir dann Gameplay der unterschiedlichen Descendants sowie der Waffen und erhaschen einige Eindrücke verschiedener Gegner (Minute 00:13 bis 00:43).

Descendants kontrollieren Strom und Feuer

Welche Charaktere wurden vorgestellt?

Lepic: ein ehemaliger Soldat mit Waffen in seinen Armen Es wird auch eine „ultimative“ Version von Lepic gezeigt

Viessa: das ehemalige Mitglied einer kriminellen Gang kann kalte Luft kontrollieren

Bunny: eine schnell laufende Angreiferin, die im Kampf Elektrizität einsetzt

Jayber: kann den Stromfluss kontrollieren und setzt im Kampf zwei Geschütze ein

Sharen: eine Assassine, die Nahkampfangriffe nutzt

Auf Twitter teilte Nexon außerdem folgende Charaktere:

Ajax: sein kompletter Körper ist in eine Panzerung gehüllt

Gley: nutzt die HP der Gegner sowie ihre eigene als Energiequelle

eine Gift-Kämpferin (noch ohne Namen)

einen Kämpfer der Feuer kontrollieren kann (noch ohne Namen), der auch schon im Trailer zu sehen ist (Minute 00:18).

Für einen genaueren Blick auf die Fähigkeiten und Eigenschaften der unterschiedlichen Descendant, binden wir euch hier einen Twitter-Post der Entwickler mit weiteren Informationen ein:

Auf welchen Plattformen erscheint der Shooter? The First Descendant erscheint auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wann ist der Release? Ein genaues Release-Datum zu The First Descendant ist derzeit noch nicht bekannt. Auf Steam ist jedoch zu lesen, dass der Shooter „bald“ erscheinen soll („Coming soon“).

Im Vorfeld des Releases wird eine Beta auf Steam spielbar sein. Diese startet am 20. Oktober 2022 und läuft bis zum 26. Oktober 2022. Bereits jetzt könnt ihr euch für die Beta registrieren.

Wie sind eure ersten Eindrücke von The First Descendant? Überzeugen euch die bisher gezeigten Trailer?