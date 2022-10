Neues Sci-Fi-MMORPG zeigt erstes Gameplay – Lässt euch mit einem fliegenden Kampfanzug Planeten erkunden

Ares: Rise of Guardians ist ein kommendes Sci-Fi-MMORPG. Im neuen Trailer zeigt der Titel erstmals sein spannendes Gameplay.

Was ist das für ein Spiel? Ares: Rise of Guardians ist ein Sci-Fi-MMORPG das für den PC und mobile Geräte erscheinen soll. Der Titel wird von Second Dive entwickelt und von dem koreanischen Publisher Kakao Games veröffentlicht.

Das MMORPG versetzt euch in ein futuristisches Sci-Fi-Setting. Wie auf der offiziellen Website des Spiels zu sehen ist, bereist ihr dabei Orte auf der Erde, der Venus oder dem Mond. Außerdem werdet ihr die Wahl zwischen 4 verschiedene Klassen haben: Jäger, Kriegsherren, Hexenmeister und Techniker (via ares.game.daum.net)

Wann ist der Release von Ares: Rise of Guardians? Es ist noch kein Release-Datum zu Ares: Rise of Guardians bekannt.

Trailer zeigt das Kampfsystem und die Flugfähigkeiten

Was zeigt der Trailer? Falls ihr eine grobe Orientierung haben möchtet, was ihr wo im Trailer sehen könnt, geben wir euch hier ein paar Timestamps, mit denen ihr gezielt zu bestimmten Inhalten springen könnt. Wir empfehlen trotzdem, den kompletten Trailer anzuschauen, da er einige Eindrücke über das Gameplay des Spiels vermittelt.

00:23 – Einsatz von Flugfähigkeiten

00:37 – Fahrzeug-Gameplay

00:43 – Fortbewegung mit einer Art Snowboard

00:46 – erneuter Einsatz von Flugfähigkeiten

00:51 – Kampf gegen kleinere NPC-Gegner und Einsatz der klassenspezifischen Waffen

01:57 – Spieler kämpft mit einem schwerbewaffneten Mech gegen NPCs

02:13 – Einsatz von Waffen während des Fliegens

02:43 – Kampfszenen eines Bosskampfes

03:00 – Zahlreiche Spieler kämpfen gegen einen riesigen NPC-Gegner

03:08 – abschließende Präsentation verschiedener Bossgegner und Fähigkeiten

Falls ihr noch nicht den Cinematic-Trailer von Ares: Rise of Guardians gesehen habt, könnt ihr das auf MeinMMO nachholen.

Klassen bieten verschiedene Waffen und Fähigkeiten

Was zeichnet die Klassen aus? Alle Klassen sind mit einem männlichen und weiblichen Charakter spielbar und besitzen verschiedene Fähigkeiten, Waffen und Kampfanzüge, die euch bei der Erkundung der Planeten unterstützen.

Jäger Hauptwaffe: Doppelklinge (zwei Schwerter) Zweitwaffe: Revolver Kampfanzug mit agiler Manövrierbarkeit



Kriegsherren Hauptwaffe: Hammer Zweitwaffe: Schild Warlord-Anzug



Hexenmeister Hauptwaffe: Support-Stab Zweitwaffe: magisches Schwert Hexenmeister-Anzug zum Wirken magischer Fähigkeiten



Techniker Hauptwaffe: Schwerer Handschuh Zweitwaffe: Startprogramm Techniker-Anzug, der heftige Schläge und den Einsatz von Granaten sowie einer Vielzahl fortschrittlicher Technologien ermöglicht.



Auf welchen Plattformen erscheint Ares: Rise of Guardians? Wie uns die koreanische Seite game.daum.net verrät, wird Ares: Rise of Guardians für PC und Mobile erscheinen.

Was ist das für eine Seite? Die Seite game.daum.net gehört zu Kakao Games und ist eine Plattform, auf welcher der Publisher seine Spiele anbietet.



Daum ist ein südkoreanisches Unternehmen, zu dem auch eine gleichnamige Suchmaschine gehört. Im Jahr 2014 fusionierte Daum mit dem Messengerdienst KakaoTalk ( Die Seite game.daum.net gehört zu Kakao Games und ist eine Plattform, auf welcher der Publisher seine Spiele anbietet.Daum ist ein südkoreanisches Unternehmen, zu dem auch eine gleichnamige Suchmaschine gehört. Im Jahr 2014 fusionierte Daum mit dem Messengerdienst KakaoTalk ( via Handelsblatt.com ). Das Mutterunternehmen heißt heute „Kakao“. Der Spielepublisher Kakao Games Corp. ist ein Tochterunternehmen von Kakao.

Was sagt ihr zu dem gezeigten Gameplay? Konnte euch der Trailer überzeugen oder trifft das Spielprinzip von Ares: Rise of Guardians eher nicht euren Geschmack? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn ihr generell noch auf der Suche nach einem neuen MMORPG seid, könnte auch Scars of Honor für euch interessant werden.

Neues MMORPG erinnert an WoW – Zeigt uns exklusiv erste Bilder aus der Alpha