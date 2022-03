Die Macher von Black Desert bringen ein neues SciFi-MMORPG, sieht aus wie Destiny

Vom südkoreanischen Publisher Kakao Games kommt bald ein neues MMORPG. Das Spiel heißt Ares: Rise of Guardians und ist allem Anschein nach ein actionlastiges SciFi-Game. Das Spiel erinnert an Destiny oder Anthem und schon ein erster Teaser ist zu sehen. Erfahrt hier auf MeinMMO alles, was wir bisher zu Ares: Rise of Guardians wissen.

Was ist das für ein Spiel? Laut ersten Infos vom Publisher Kakao Games (Black Desert Online) wird das Spiel Ares: Rise of Guardians heißen und soll ein Science-Fiction-MMORPG werden. Entwickler ist das südkoreanische Studio Second Dive.

Was ist im Teaser zu sehen? Ein erster, actionreicher CGI-Teaser-Trailer zum Spiel ist bereits zu sehen. Es handelt sich aber um einen reinen Teaser und keine Gameplay-Szenen.

Im Teaser seht ihr eine futuristische Stadt, die gerade in Schutt und Asche gelegt wird. Coole Charaktere düsen auf Jet Bikes herum und gepanzerte Roboter-Truppen rücken weiter vor. Außerdem seht ihr eine gepanzerte Figur mit schwebenden, riesigen Fäusten. Die Optik erinnert ein wenig an Looter-Shooter wie Destiny 2 oder Anthem, obwohl vom Publisher aus klar von einem MMORPG die Rede ist.

Ares: Rise of Guardians – Teaser zum neuen SciFi-MMORPG

Neues MMORPG erinnert an Shooter wie Destiny oder Anthem

Welche Features sind bisher bekannt? Viele offizielle Informationen zum Spiel gibt es nicht und auch der Teaser zeigt kein Gameplay. Wir wissen also nicht, ob es sich um ein Spiel aus der Ego doer 3rd-Person Perspektive handelt.

Allerdings sollen Kampfanzüge eine wichtige Rolle spielen. Die soll man anpassen können und der Kampf in der Luft spielt eine wichtige Rolle. Die Kampfanzüge können also wohl fliegen, wie es schon im leider schon toten Shooter Anthem der Fall war.

Was wissen wir zur Story? Auch hier ist nicht viel bekannt. Es scheint sich aber wohl um ein martialisches Szenario in einem SciFi-Setting zu handeln. Der Untertitel „Destroy Dystopia“ scheint darauf hinzudeuten, dass es sich womöglich um einen Befreiungskampf gegen ein unterdrückerisches Regime handelt.

Auch sollen aggressive Roboter eine Rolle spielen, die sieht man zumindest auch im Teaser kurz.

Wann kommt das Spiel und für welche Plattformen? Weder zum Releasedatum noch den geplanten Plattformen liegen uns bisher konkrete Informationen vor. Wir werden euch hier auf MeinMMO aber auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr zu Ares: Rise of Guardians wissen.

So viel zum neuen, kommenden Spiel von Kakao Games. Ares: Rise of Guardians könnte ein weiteres MMORPG werden, das 2022 kommt. Dazu erfahrt ihr hier mehr: Neue MMO-Releaes 2022 – Das kommt alles noch.