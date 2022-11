In einem kommenden MMO-Shooter kämpft ihr gegen riesige Kampfroboter – Neues Gameplay zeigt hitzige Gefechte

Project LLL ist ein kommender MMO-Shooter, der im neusten Gameplay-Trailer 9 Minuten Shooter-Action gegen bemannte Kampfroboter zeigt.

Um welches Spiel gehts? Der Gameplay-Trailer zeigt einen kommenden MMO-Shooter, der derzeit von NCSoft mit dem Titel „Project LLL“ entwickelt wird und 2024 auf PC sowie Konsolen erscheinen soll.

Das südkoreanische Entwicklerstudio NCSoft ist vor allem für MMORPGs wie Guild Wars 2 und Blade & Soul bekannt. Zudem arbeitet das Studio an dem heiß erwarteten MMORPG Throne and Liberty, das noch 2023 weltweit erscheinen soll.

Um was geht es in dem Spiel? Der Shooter spielt in einer Welt, in der mehrere unterschiedliche Epochen gleichzeitig in einer einzigen Zeitlinie existieren (via YouTube):

Postapokalyptische Version der südkoreanischen Stadt Seoul

Ein Reich des 10. Jahrhunderts

Zukunft aus dem 23. Jahrhundert

Generell sollen in dem Shooter Menschen aus unterschiedlichen Epochen in einem einzigen Schauplatz mit Mutanten, riesigen Kampfroboter und sogar Dämonen aufeinandertreffen.

Außerdem verraten die Entwickler, Project LLL basiere auf zwei „Was wäre, wenn“-Fragen.

Wenn sich die Technologie uneingeschränkt weiterentwickeln würde, würde sich dann auch die Bedeutung des Menschseins verändern?

Was wäre, wenn mehrere Gruppen von Menschen mit sehr unterschiedlichen Technologien aufeinandertreffen würden?

Die Entwickler sprechen von sich selbst als Shooter-Fans und sagen, sie wollen Shooter mit ihrer Leidenschaft für MMORPG verknüpfen und die beiden Genres kombinieren.

Trailer zeigt Shooter-Action in einer zerstörten Stadt

Was zeigt der Trailer? Bei dem neuen Trailer handelt es sich um eine 9-minütige Präsentation von dem Gameplay des Shooters.

Anfangs sehen wir den Spieler durch ein dunkles Gebäude schleichen, in dem er mit einem schallgedämpften Gewehr Gegner ausschaltet und sich über einen Bahntunnel nach draußen kämpft.

Außerhalb des Gebäudes steigt der Spieler dann in eine hitzige Schlacht mit zahlreichen Kontrahenten ein, ehe ein bemannter Kampfroboter das Kriegsgebiet auf den Kopf stellt.

Anschließend wehren sich der Spieler und seine Verbündeten in einem actiongeladenen Kampf, in dem es ihnen gelingt, den feindlichen Mech zu kapern und selbst im Kampf zu nutzen.

Falls ihr einen Überblick über den Trailer haben oder zu bestimmten Inhalt springen wollt, könnt ihr dazu die folgenden Timestamps nutzen:

01:25 – Stealth-Gameplay mit schallgedämpften Sturmgewehr

02:15 – Schießerei im stillgelegten Bahntunnel

03:55 – Schlacht mit zahlreichen Gegnern in einer zerstörten Stadt inklusive Shooter-Gameplay und Einsatz von Fähigkeiten

05:45 – Kampf gegen einen Mech (bemannter Kampfroboter)

06:50 – Übernehmen des feindlichen Mechs sowie dessen Nutzung im Kampf

08:30 – Auftritt einer riesigen mysteriösen Gestalt

Ein weiteres in Korea entwickeltes Spiel, das in einem Sci-Fi-Setting spielt und kürzlich Gameplay veröffentlichte, ist das MMORPG Ares: Rise of Guardians.

