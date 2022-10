Mühsame Errungenschaften von ESO kriegt ihr am Wochenende ganz leicht – Holt euch bis zu 3 Titel

Dieses Wochenende gibt es im MMORPG The Elder Scrolls Online ein Mini-Event. Das ist sowohl für PvP-Fans als auch Errungenschafts-Jäger sehr interessant. MeinMMO verrät euch, was das für ein Event ist und was es für euch zu holen gibt.

Was ist das für ein Mini-Event? Gemeint ist das kommende PvP-Wochenende. Aber es ist längst nicht nur für PvP-Spieler interessant! Denn hier bietet sich für alle Errungenschafts-Jäger eine einmalige Gelegenheit an bestimmte Errungenschaften zu kommen.

Das Event betrifft die Schlachtfelder in ESO. In den nächsten Tagen wird es dort ausschließlich den Chaosball-Modus geben. Und jeder, der die zugehörigen Errungenschaften schon einmal farmen wollte, hat mit Sicherheit festgestellt, dass man selten in diesem Modus landet.

Coole Titel des Chaos und schicke Montur-Mode

Dementsprechend ist es außerhalb dieses Events auch ziemlich mühsam und extrem zeitaufwändig an die Errungenschaften und außerdem die damit verbundenen coolen Titel des Schlachtfeld-Modus „Chaosball“ zu kommen. Das sind die Errungenschaften:

Chaosballgemetzel

Punkteveteran

Die beste Verteidigung

Chaoswächter

Chaoschampion

Dem Schaden davonlaufen

Die Errungenschaften von Chaosball beinhalten auch ein paar coole Titel.

Und diese coolen Titel könnt ihr durch bestimmte Errungenschaften ergattern:

Chaoswächter

Chaoschampion

Chaosbewahrer

Ihr erhaltet außerdem bei den Schlachtfeldern einen 25 % Bonus auf Allianzpunkte.

Auch Mode-Fans in ESO können dem Event etwas abgewinnen. Ihr habt bei jedem Schlachtfeld nämlich die Chance an einen der speziellen Monturstile zu kommen. Diese Stile könnt ihr ausschließlich durch Schlachtfelder bekommen:

Feuerdrachen-Montur

Grubendämonen-Montur

Sturmfürsten-Montur

Wie sieht euer Fortschritt bisher aus? Seid ihr schon fleißig dabei oder fangt ihr gerade erst an? Ihr solltet keine Zeit verlieren, denn es ist nicht bekannt, wann sich das nächste Mal diese Gelegenheit bietet. Es handelt sich hierbei nämlich nicht um eines der jährlichen Events, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen.

