Amazon Games bringt das nächste große MMORPG, es kostet euch keinen Cent

Ein aufmerksamer Reddit-User hat in einem Eintrag zum kommenden MMORPG Throne and Liberty bei Publisher Amazon Games entdeckt, dass der Titel von NCSoft als ein Free2Play-Titel in den Westen kommt. Darüber haben sich Amazon Games und NCsoft jetzt offenbar verständigt, doch einige Fans haben Bedenken.

Was ist das für ein Spiel? Throne and Liberty ist ein neues MMORPG von NCSoft. Es wird im Westen von Publisher Amazon Games vertrieben. Der Entwickler beschreibt das Spiel als eine Welt mit sich ständig verändernder Umgebung, die Einfluss auf das Spielgeschehen hat.

Dazu kann man zunächst wohl nur menschliche Charaktere erstellen, die sich aber laut NCSoft in Kreaturen verwandeln und beispielsweise in der Luft oder zu Wasser kämpfen können. Zudem sollen Kämpfe über selbst herbeigeführte Umwelteinflüsse wie eine Sonnenfinsternis oder Regenstürme begünstigt werden.

Schaut hier einen Trailer zum kommenden MMORPG Throne and Liberty.

Was hat der Reddit-User genau entdeckt? Wie auf Reddit von User YoutubeSGSAMI berichtet wird, hat dieser sich den Spielkatalog von Publisher Amazon Games einmal näher angeschaut. Dabei ist ihm beim Eintrag zum kommenden MMORPG Throne and Liberty ein kleines, aber wichtiges Detail aufgefallen:

Throne and Liberty ist ein Free2Play MMORPG […] Amazon Games, Publisher von Throne and Liberty via amazongames.com

Damit bestätigt sich, was viele Fans schon vermutet haben. Das neue MMORPG Throne and Liberty wird im Westen unter Publisher Amazon Games ein Free2Play-Titel.

Spieler äußern Zweifel am F2P-System von Throne and Liberty

Was sehen Fans aktuell kritisch? Erst kürzlich haben Fans ihrem Ärger auf Reddit Luft gemacht, nachdem in Leaks aus einer Beta behauptet wurde, dass euch Skins in Throne and Liberty verbessern.

Jetzt äußern Spieler Zweifel an dem F2P-Release von Throne an Liberty, da sie P2W-Mechaniken fürchten. So finden sich auf Reddit folgende Aussagen:

User Comprehensive_Fee_23: Die einzige Sorge ist, dass das Spiel Pay2Win Features haben wird, die in einem PvP-orientierten Spiel ein riesiges Problem sein können. Lasst uns also hoffen, dass sie das Spiel im Westen ohne Pay2Win monetarisieren können. Ich bin eigentlich froh, dass Amazon der Publisher ist, weil der versteht, was die westliche Community toleriert. Pay2Win wird das Spiel zerstören und ich bin ziemlich sicher, dass Amazon in der Lage sein wird, dies auch NCSoft zu kommunizieren.

User Happy_Ad_5195: Basierend auf den wenigen Informationen, werden wir also dieselbe Mechanik wie bei Lost Ark sehen, wo wir über Mikrotransaktionen alle Arten, Kristalle oder was auch immer kaufen, damit wir eine garantiert gute Chance bekommen, beim Item-Upgrade nicht fehlzuschlagen? Ich sehe nämlich den Namen AMAZON über diesem Spiel und muss sofort an LOST ARK sowie die Glücksspielmethode, wie ich diese nenne, dort denken.

Unabhängig von P2W-Befürchtungen kritisierten Fans, dass sich Spieler nachts ohne Wenn und Aber gegenseitig töten können und das Kampfsystem wohl ein stringentes Tab-Targeting werde. Zudem gab es Kritik an den Fähigkeiten, die euch an der Bewegung hindern und zu allem Überfluss soll es in der asiatischen Version des Spiels Autoplay geben.

Wie gestaltet sich jetzt die Monetarisierung? NCSoft hat jüngst angegeben, durch die Informationen aus den kommenden Beta-Phasen neben dem Gameplay insbesondere Feintuning an der Monetarisierung vorzunehmen. Man suche nach Wegen, den globalen Erfolg von Throne of Liberty zu maximieren.

Was meint ihr? Ist Free2Play prinzipiell der richtige Weg oder sind für euch Optionen wie Buy2Play und Abomodelle eine sinnvolle Alternative zu Ingame-Shop und Co.? Schreibt es uns in die Kommentare.