Ein MMORPG galt als die große Hoffnung für 2023 – Aber je mehr man darüber erfährt, desto schlimmer klingt es

Mit Throne and Liberty kommt nach langer Entwicklungszeit dieses Jahr ein echter MMORPG-Kracher. Für viele eine große Hoffnung für das Spielejahr 2023. Entwickler NCSoft hält sich bisher jedoch mit Informationen zurück und wie ein YouTube-Video nun zeigt, könnte das auch gute Gründe haben.

Was ist Throne and Liberty? Das Spiel wurde ursprünglich als Lineage Eternal angekündigt und hat bereits eine langjährige und etwas holprige Entwicklung auf dem Buckel. Nun soll das MMORPG noch in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen und prahlt mit grandioser Grafik, spannenden Einflüssen von Wetter auf den Kampf und sogar Verwandlung in Tiere, die dann fliegen und schwimmen können.

Viel mehr ist bis heute jedoch nicht bekannt. Erst vor wenigen Monaten verriet Entwickler NCSoft, dass man sich für das Publishing im Westen mit Amazon zusammentut, die damit das 3. große MMORPG in Folge für den Westen übernehmen.

Auch einen Playtest für ausgewählte Spieler gab es, der liegt jedoch unter NDA, es darf also nicht über ihn gesprochen werden. Dennoch hat das der ein oder andere auf reddit bereits getan und Informationen über Throne and Liberty verbreitet, die nicht jedem gefallen dürften.

Um welche Informationen handelt es sich? Ein angeblicher Tester berichtete kurz nach der Beta vor allem von einem langweiligen Kampfsystem. Dieses soll zu statisch sein und schlichtweg keinen Spaß machen. Außerdem sei die Story nicht unbedingt toll und man könne dem PvP in der offenen Welt nur bedingt aus dem Weg gehen.

Der spanische YouTuber PvE Zone hat nun jüngst in einem Video 75 Fakten über Throne and Liberty zusammengesucht, die die Stimmung über das kommende Spiel nicht unbedingt erhellen. Wichtig dabei ist, dass es sich bei vielem davon um Leaks und reddit-Postings handelt, die folgenden Informationen sind also nicht komplett verifizierbar.

Autoplay und Skins, die euren Charakter verbessern

Welche Infos tun besonders weh? Von den 75 Fakten, die der YouTuber zusammensuchen konnte, ist ausgerechnet der letzte wohl der, der die meisten PC-Spieler stören dürfte: Autoplay. Es soll also eine Funktion in TL geben, die einige Teile des MMORPGs komplett automatisch für euch spielt.

Dabei soll es auch eine Oberfläche geben, die euch anzeigt, wie lange ihr schon automatisiert unterwegs seid, wie viel Erfahrung und Gold ihr währenddessen verdient habt und mehr. Laut PvE-Zone nach soll das Autoplay-Feature immerhin limitiert auf normale Auto-Attacks und wenige Skills sein. Konter, Ausweichrollen und Heilung soll der eingebaute Bot nicht für euch übernehmen können.

Für letzteres soll allerdings ein eingebautes “Auto-Pot”-System sorgen, das Heiltränke für euch einsetzt, wenn ihr niedrige Lebenspunkte habt. Der YouTuber erzählt, dass das System an euer Pet gekoppelt sein soll.

Ebenfalls stören dürften sich viele an Skins in verschiedener Seltenheit, die euren Charakter verbessern. Denn die schicken Outfits sollen in Throne and Liberty handfeste Werte haben und sogar upgradebar sein. Ob das auch bei uns im Westen erscheint, ist jedoch besonders fraglich. Amazon hat ein vergleichbares System in Lost Ark nämlich nicht zu uns gebracht.

In Throne and Liberty sollt ihr euch in Vögel verwandeln können

Wetter hat noch mehr Einfluss als bisher gedacht

Gibt es auch gute Informationen? Ja, denn das Wetter-System scheint tiefer zu gehen, als viele dachten. Dass Wind, Wetter und Wasser die Kämpfe beeinflusst, war ja ohnehin schon einer der größeren Selling-Points von Throne and Liberty, doch auch Tag und Nacht verändern, wie sich euer Charakter verhält.

Als Beispiel nennt der YouTuber die Dolch-Fähigkeit “Venom Blood”. Diese macht angeblich tagsüber 20 % mehr Giftschaden, während sich nachts sein roher Schaden um 20 % erhöht. Doch auch eure Gegner verändern sich, ein Pflanzen-Worldboss wird etwa größer und stärker, wenn es vorher geregnet hat.

Auch im direkten Kampf können Spieler das Wetter für sich einsetzen. Als Besitzer einer Burg könnt ihr so wohl zweimal am Tag das Wetter beeinflussen und somit Starkregen die Katakomben fluten, über die man sonst in eure Festung eindringen könnte. Gerade auf diese Infos gibt es viel positives Feedback in den Kommentaren.

Was wird heiß diskutiert? Uneinig, ob gut oder schlecht scheint sich sowohl der YouTuber als auch die Kommentierenden bei zwei Dingen zu sein. Zum einen soll es ein Upgrade-System für Ausrüstung geben, bei dem man seinen Krempel bis +12 verbessern kann. Allerdings scheint nur bis +6 auch der Erfolg garantiert, danach können die Items beim Aufwerten wohl kaputtgehen.

Des Weiteren sind auch die Infos zur Verwandlungsfähigkeit in der Kritik. So sagt PvE-Zone, dass man als Vogel nicht frei fliegen, sondern bloß gleiten könne. Dafür gäbe es Winde in der Luft, die man an bestimmten Stellen nutzen könne, also ähnlich wie das Gleiten in Guild Wars 2. Davon zeigen sich einige enttäuscht, andere dachten wohl von vornherein, es sei gar nicht anders.

Was haltet ihr von den Informationsfetzen zu Throne and Liberty? Traut ihr den zahlreichen Info-Leaks, oder wartet ihr noch ganz offizielle Stellungnahmen ab? Würdet ihr das Game auch mit Autoplay spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

