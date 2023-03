Throne and Liberty Beta: Wird es noch globale Tests geben?

Throne and Liberty ist ein kommendes MMORPG, das von Fans bereits heiß erwartet wird. Es soll noch 2023 erscheinen, doch wird es vorher noch eine Beta geben?

Wie eine Umfrage auf MeinMMO ergab, freuen sich Fans von MMORPGs auf kein Spiel so sehr wie auf Throne and Liberty.

Die Entwickler NCSoft kündigten für Ende Februar Tests in Südkorea an, die an 2 Tagen stattfanden. 100 Spieler durften teilnehmen, allerdings nur, wenn sie sich zu dem Zeitpunkt in Korea befanden. Sie konnten für maximal 5 Stunden an beiden Tagen spielen.

Finale Tests in Korea, der Release naht

Bei der koreanischen Beta habe es sich um die finalen Tests gehandelt, so die Entwickler. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass es keine weiteren Tests geben wird – weder in Korea noch bei uns im Westen.

Stattdessen rückt der geplante Release-Termin von Throne and Liberty immer näher: Das MMORPG soll in der ersten Hälfte 2023 erscheinen, also spätestens im Juni 2023. Einen genauen Termin habe NCSoft noch nicht genannt.

Mittlerweile wissen wir, dass Amazon der Publisher des MMORPGs wird und es vermutlich auf Steam erscheint. Zudem ist der Release für die PS5 und Xbox Series X/S zeitgleich mit der PC-Version geplant.

Im Video seht ihr den Trailer zu Throne and Liberty:

Berichte aus der Beta klangen teilweise negativ

Die Beta im Februar war eigentlich mit einer Verschwiegenheits-Vereinbarung versehen, doch einige Informationen über das MMORPG drangen trotzdem nach außen. So konnten wir durch reddit und koreanische Foren ein paar Dinge vorab erfahren.

Das Kampfsystem soll, den Entwicklern zufolge, sehr actionreich sein – Die Tester kritisieren es und bezeichnen es als statisch und langweilig. Es benutzt Tab-Targeting.

Der große Fokus im Endgame liege auf dem PvP, was PvE-Fans eher abschreckt.

Die Story soll eher eine Art Zusammenfassung der Ereignisse und generell sehr sprunghaft sein.

Ein paar Dinge wurden aber gelobt. Dazu zählt etwa die Grafik. Auch der Charakter-Editor und die Umgebung erhielten Lob von den Beta-Testern.

Bedenkt jedoch, dass es sich dabei um einen „geheimen“ Test gehandelt hat. Die finale Fassung kann sich davon in vielen Punkten unterscheiden.

Freut ihr euch auf Throne and Liberty? Wollt ihr das MMORPG direkt zum Release spielen? Hofft ihr, dass es doch noch eine globale Beta geben könnte? Was denkt ihr über die Testberichte aus Südkorea? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wir haben uns mit dem Moderator des MMORPG-Subreddit unterhalten:

Seit 7 Jahren moderiert er eins der größten MMORPG-Foren der Welt – “Community wehrt sich gegen Veränderung”