Throne and Liberty Build für den Einstieg und die Level-Phase

Ihr möchtet mit Throne and Liberty erstmals voll durchstarten, wisst aber nicht genau, welcher Build für einen geschmeidigen Einstieg, eine flotte Level-Phase und vielleicht sogar das Endgame geeignet ist? MeinMMO hat eine starke Empfehlung für euch!

Was ist das für ein Build? Wer bereits in unsere Tier List der besten Waffen in Throne and Liberty geschaut hat, weiß, dass wir zum Leveln unter anderem mehrere Kombinationen mit Schwert und Schild oder Zauberstab und Foliant empfehlen.

Schwert und Schild lässt euch deutlich mehr aushalten und verursacht überraschend viel Schaden.

Zauberstab und Foliant gewährt euch Heilungen, mit denen sich leicht Fehler auffangen und auch härtere Kämpfe gewinnen lassen.

Wenn ihr euch frühzeitig mit Schwert und Schild oder Zauberstab und Foliant vertraut macht, könnt ihr später in Gruppenherausforderungen leichter die Rolle des Tanks oder Heilers übernehmen.

Aus den genannten Vorteilen könntet ihr gleich mit dieser Kombination ins Abenteuer starten. Uns ist jedoch der Gesamtschaden dieser Waffen-Kombi zu gering, gleichzeitig fallen die Manakosten recht hoch aus. Beides drückt das Level-Tempo.

Daher empfehlen wir euch für den Einstieg im Folgenden die Kombination aus Schwert und Schild plus Zweihänder, die euch fast pausenlos durch Gegnergruppen durchwirbeln lässt. Falls ihr an einer knackigen Stelle dann doch mal etwas mehr Eigenheilung benötigt, könnt ihr kurzzeitig immer noch zu Zauberstab und Foliant greifen – die Waffe kann euch auch auf niedrigster Stufe am Leben halten.

Update vom 6. November 2024: Wir haben kleinere Anpassungen an unserer Build-Empfehlung vorgenommen.

Build fürs Leveln mit Schwert und Schild plus Zweihänder

Vorteile des Builds:

Extrem widerstandsfähig

Selbstheilung durch Schildüberlebenstechnik

Hoher (Flächen-)Schaden

Kaum Downtime

Gute Kontrollfähigkeiten

Man kann jederzeit die Tank-Rolle übernehmen

Nachteile des Builds:

Keine Fernkampfwaffe

Recht geringe Mobilität

Hohe Cooldowns

Anfangs leichte Mana-Probleme

So steigert ihr eure Werte

Euer erstes Ziel ist es, eure Mana-Effizienz zu verbessern. Steckt daher die ersten 20 Punkte in Weisheit. Auf keinen Fall mehr, da ihr ab dann weniger Vorteile durch jeden weiteren Punkt Weisheit erhaltet. Wechselt euren Fokus ab Level 22 daher lieber auf Beweglichkeit, um euren maximalen Waffenschaden, die Krit-Chance, Ausweichen und das Angriffstempo zu optimieren – erneut mit 20 Punkten.

Die letzten neun Punkte bis zur Maximalstufe 50 gehen dann in Stärke. Die Prioritätenliste sieht also wie folgt aus:

Level 1 bis 21: 20 Punkte in Weisheit

Level 22 bis 41: 20 Punkte in Beweglichkeit

Level 42 bis 50: 9 Punkte in Stärke

Der Zweihänder in Aktion:

Allgemeine Tipps

Kontert Wutangriffe nach Möglichkeit immer mit Schildüberlebenstechnik, um Gesundheit und Mana (durch passive Fertigkeit Belastbarer Geist) wiederherzustellen.

Sucht im Lithografiebuch nach der Aufgabe „Elemental Rings“, um die drei grünen Ringe in den starken, blauen Ring „Violent Sign“ umzuwandeln.

Wenn ihr den Story-Kodex von Kapitel 1 abschließt, erhaltet ihr ein grünes Upgrade für euren Zweihänder-Slot.

Bis Stufe 50 könnt ihr problemlos mit grünen Ausrüstungsteilen leveln, die ihr auf Stufe 6 aufgewertet habt. Tipps fürs Aufwerten von Ausrüstung findet ihr hier. Sucht euch danach blaue Upgrades, in die ihr dann die Aufwertungen der grünen Items transferieren könnt.

Auswahl der aktiven Skills

Wenn ihr Zweihänder plus Schwert und Schild bei der Waffenkiste im Tutorial anlegt, steht euch genau die Zahl an Skills zur Verfügung, die ihr in die Fähigkeitsleiste packen könnt. Skills austauschen lohnt sich auf Level 18 und Level 24:

Level 18: Ersetzt Strategischer Ansturm durch Standhafte Bastion

Level 24: Ersetzt Verwüstender Tornardo mit Willensbrecher

Auswahl der passiven Skills

Bis zu acht passive Skills könnt ihr im Laufe der Level-Phase aktivieren. Hier unsere Empfehlung:

Level 3: Geschicktes Ausweichen und Robuste Konstitution

Level 6: Ersetzt Geschicktes Ausweichen durch Vitalkraft, nehmt außerdem Belastbarer Geist dazu

Level 20: Ergänzt Kalter Krieger

Level 25: Wählt Moral des Siegers

Level 30: Spektrum der Qual ist eine gute Wahl

Level 40: In die letzten beiden Slots kommen Unbezwingbare Rüstung und Moralschub

Je schneller ihr mir euren Nahkampfwaffen einem Fernkämpfer auf den Füßen steht, desto besser.

So wertet ihr eure Skills auf

Im Laufe der Level-Phase dürft ihr eure Skills durch Wachstumsbücher aufwerten. Priorisiert dabei die Skills wie folgt, wobei ihr die genannten Fähigkeiten erst alle auf blau bringt, bevor ihr es auf die lila Stufen abgesehen habt:

Schildangriff Gaiasturz Todesschlag Mut des DaVinci Betäubender Schlag Standhafte Bastion Willensbrecher Provozierendes Brüllen

Alle anderen Skills, die ihr einsetzt, könnt ihr im Anschluss nach eigenem Gusto aufwerten. Bei den passiven Skills bietet sich die folgende Prioritätenabfolge an:

Robuste Konstitution Vitalkraft Belastbarer Geist Moral des Siegers Unbezwingbare Rüstung Moralschub Spektrum der Qual Kalter Krieger

Schwert und Schild in Aktion:

So modifiziert ihr eure Skills

Ab Stufe 15 könnt ihr Spezialisierungspunkte ausgeben, um eure Skills zu modifizieren. Hier unsere Empfehlungen:

Verbessert Schildangriff durch Piercing Attack Verbessert Betäubender Schlag durch Cooldown Reduction / Damaged Increased / Effect Duration Increase Macht Gaiasturz zu Frost Cleaving, aktiviert Attack Speed Increase / Critical Chance Increase Verbessert Todesschlag durch Cooldown Reduction / Damage Increase Optimiert Mut des DaVinci mit Duration Increased / Damage Reduction / Instant Healing Erweitert Konterbarriere um Cooldown Reduced Verbessert Provozierendes Brüllen durch Effect Duration / Cooldown Reduced Aktiviert für Standhafte Bastion den Trait Focus on effect target Willensbrecher modifiziert ihr mit Damage Area Change Den Kettenhaken verbessert ihr mit Skill Distance Increased

Spielweise fürs Leveln

Noch einmal der Hinweis: Kontert Wutangriffe nach Möglichkeit immer mit Schildüberlebenstechnik, um Gesundheit und Mana (durch passive Fertigkeit Belastbarer Geist) wiederherzustellen.

Startet einen Kampf gegen viele Ziele am besten mit Mut des DaVinci. Lasst danach Piercing Attack, Provozierendes Brüllen, Willensbrecher, Frost Cleaving und Kühne Prügel folgen. Achtet darauf, dass ihr Willensbrecher immer nach Provozierendes Brüllen einsetzt. Mit Kettenhaken könnt ihr entfernte Ziele zu euch ins Getümmel holen.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty erscheint am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5. Es wird Crossplay zwischen den Plattformen geben. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass, Echtgeld-Währungen und den Verkauf von Frühzugang-Paketen (Start ab dem 26. September 2024). Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.