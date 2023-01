Die 3 MMORPGs, auf die ihr euch 2023 am meisten freut – Auf eins warten sogar 31 %

In einer Umfrage auf MeinMMO konntet ihr auswählen, welche kommenden MMORPGs ihr dieses Jahr spielen wollt. Hier sind die Top 3.

2023 wird ein spannendes Jahr für MMORPG-Fans, da einige heiß erwartete Titel auf den Markt kommen. Für das Genre könnte das Jahr einen Aufschwung bedeuten.

Das war die Frage: Wir haben in der Umfrage einige der meist erwarteten Titel zur Auswahl gestellt. Ihr konntet wählen, welche davon ihr zocken werdet. Diese MMORPGs gab es als Antwortmöglichkeiten:

Fractured

Throne and Liberty

Mad World: Age of Darkness

War of Dragnarox

Chainmonsters

Blue Protocol

Odin: Valhalla Rising

Außerdem standen “Keins davon” und “Ein anderes” als Optionen zur Auswahl.

Hier sind die Ergebnisse:

Viele von euch freuen sich auf Throne and Liberty und Blue Protocol.

Die meisten Stimmen erhält die Antwort “Keins davon”, sie macht mit über 2.000 Abstimmungen 32 % der Stimmen aus. Ihr habt dem Genre also entweder abgeschworen oder seid in MMORPGs unterwegs, die bereits online sind.

Viele von euch wählten auch eines oder mehrere der MMORPGs aus – 3 davon liegen weit vorne, weshalb wir sie nun genauer betrachten wollen.

Platz 3: Odin: Valhalla Rising

Setting: Wikinger | Entwickler: Lionheart Games | Plattform: PC, Mobile | Release-Datum: Ende 2023 | Modell: Free2Play | Abstimmungen: 539 (9 %)

Was ist das für ein Spiel? Odin: Valhalla Rising ist ein koreanisches MMORPG, das in einer Welt voller Wikinger und nordischer Mythologie spielt. Bekannte Figuren wie Odin oder Thor sollen darin vorkommen, ebenso wie die Kontinente Midgard, Jötunheim, Nidawellir und Albenheim.

Ihr wählt eine von 4 Klassen: Schurke, Zauberin, Priester oder Krieger. Dann erkundet ihr die offene Spielwelt, die viele Abenteuer bieten soll. Klettern, schwimmen, reiten und sogar fliegen soll möglich sein.

Dungeons erlebt ihr innerhalb einer klassischen Holy Trinity aus DD, Tank und Heiler.

Grafisch sieht Odin: Valhalla Rising vielversprechend aus, man sieht dem MMORPG allerdings an, dass das User Interface für Mobile optimiert ist. Außerdem typisch für Mobile-MMORPGs: Es wird Autoplay geben.

Zum Release in Korea, wo es seit 2021 online ist, war Odin: Valhalla Rising sehr erfolgreich. Es soll in 2 Tagen 11 Millionen € eingespielt haben.

Für wen ist es interessant? Das MMORPG richtet sich an Fans von Mobile-MMORPGs oder PC-Spieler, die kein Problem mit dem entsprechenden UI haben. Wer also ein MMORPG sucht, das nervige Inhalte von selbst erledigt, ist hier richtig.

Zudem eignet es sich aufgrund des Settings für Freunde der nordischen Mythologie und Wikingern.

Platz 2: Blue Protocol

Setting: Anime/Sci-Fi | Entwickler: Bandai Namco | Plattform: PC, Playstation, Xbox | Release-Datum: Zweite Hälfte 2023 | Modell: Free2Play | Abstimmungen: 1.178 (19 %)

Was ist das für ein Spiel? Blue Protocol ist ein Themepark-MMORPG mit hübscher Anime-Grafik. Es wird von Bandai Namco entwickelt, die dafür die Unreal Engine 4 nutzen. Die Rolle des Publishers bei uns übernimmt Amazon.

Ihr erstellt einen Charakter und müsst in eine unbekannte Welt reisen, um euren Planeten Regnas vor der Zerstörung zu bewahren. Dabei unternehmt ihr häufig Zeitreisen.

Spieler erwartet ein actionreiches Kampfsystem, in dem ihr ausweicht, selbst zielt und Combos ausführen könnt. Der Fokus liegt dabei auf PvE, PvP wird es nämlich nicht geben. Ihr absolviert Solo-Inhalte oder Dungeons für bis zu 6 Spieler. Im späteren Spielverlauf sollen auch Raids hinzukommen.

Ausrüstung kann zwar droppen, das passiert allerdings sehr selten. Meistens farmt ihr bestimmte Materialien mit denen ihr euer Equipment dann selbst herstellt. So funktioniert das Crafting-System.

Zusätzlich gibt es verschiedene Pets und Reittiere, die Imajinns.

Für wen ist es interessant? Blue Protocol richtet Fans von Anime-MMORPGs, die eine tiefgehende Story mit spannenden Kämpfen erleben möchten. Wer Genshin Impact oder Tower of Fantasy spielt, sollte unbedingt einen Blick auf das MMORPG wagen.

Platz 1: Throne and Liberty

Setting: Fantasy | Entwickler: NCSoft | Plattform: PC, PlayStation, Xbox | Release-Datum: Erste Hälfte 2023 | Modell: Unbekannt | Abstimmungen: 1.951 (31 %)

Was ist das für ein Spiel? Throne and Liberty ist die größte Hoffnung am MMORPG-Himmel für 2023. Es setzt auf eine offene Welt, die ihr erkunden und in der ihr euch auf verschiedene Arten fortbewegen könnt – beispielsweise indem ihr euch in ein Wasser- oder Flugtier verwandelt. Ladebildschirme soll es nicht geben.

Auffällig sind die detailreiche Grafik und das actionreiche Kampfsystem. Vom Gameplay wurden bisher vor allem riesigen Schlachten um Festungen gezeigt. Die sollen eine wichtige Rolle spielen, die Entwickler versprechen aber auch genug Inhalte für PvE-Spieler.

Auf feste Klassen verzichtet Throne and Liberty. Stattdessen lässt es euch euren Spielstil über die Waffen bestimmen, die ihr ausrüstet. Innerhalb des Kampfes könnt ihr dann zwischen 2 Sets wechseln, ähnlich wie in New World.

Für wen ist es interessant? Throne and Liberty richtet sich an Fans großer MMORPGs, die den nächsten AAA-Titel nicht verpassen wollen. Wer actionreiche Kämpfe mit PvP und PvE sucht und zudem Wert auf eine ansprechende Grafik legt, ist hier definitiv richtig.

Was sagt ihr zu den Ergebnissen der Umfrage? Freut ihr euch ebenfalls auf Throne and Liberty, Blue Protocol oder Odin: Valhalla Rising? Interessiert euch eins der anderen MMORPGs mehr, nach denen wir gefragt hatten? Oder spielt ihr lieber etwas ganz anderes? Worauf freut ihr euch 2023? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

