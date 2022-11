5 neue MMORPGs mit so aufregenden Trailern, dass ich den Release kaum erwarten kann

Für die Zukunft gibt es zahlreiche MMORPG-Ankündigungen. Manche davon zeigen wunderbare Trailer, die die Zeit bis zum Release nahezu unaushaltbar machen. MeinMMO-Autorin Anny Bader stellt euch die vielversprechendsten vor.

Für diese Liste haben wir uns Trailer kommender MMORPGs angesehen und mit bisherigen Informationen zum Spiel abgeglichen, um die Relevanz einzuschätzen. Play2Earn-Games nehmen wir beispielsweise nicht mit auf, obwohl sie teilweise wunderschöne Trailer zeigen. Außerdem stellen wir nur Spiele vor, die noch nicht erschienen sind.

Wer schreibt hier? Anny ist seit Februar 2022 als MMORPG-Autorin bei MeinMMO tätig. Sie hat viele Vertreter des Genres bereits gespielt – darunter Lost Ark, New World, Tower of Fantasy und Final Fantasy XIV.

ArcheAge 2

Was ist das für ein Spiel? Bei ArcheAge 2 handelt es sich um die Fortsetzung eines gleichnamigen Sandbox-MMORPGs, das für viele ein geplatzter Traum war. Der zweite Teil spielt im gleichen Universum und soll nun vieles besser machen. Es wird ein AAA-MMORPG und die Entwickler XL Games benutzen die Unreal Engine 5.

Es setzt auf eine offene Spielwelt, die doppelt so groß ist, wie im ersten Teil. Dabei soll sich die Karte nicht nur vergrößern, sondern auch mehr Inhalte bieten und sich dichter anfühlen.

Vor wenigen Tagen präsentierten die Publisher Kakao Games den ersten Trailer von ArcheAge2.

Warum sieht es so vielversprechend aus? Schon zu Beginn des Trailers sieht man, wie detailliert die Spielwelt gestaltet ist. Wellen auf dem Meer, Wolken am Himmel, ein nebliges Tal und ein Sonnenuntergang füllen die ersten 20 Sekunden.

Auch das anschließend gezeigte Gameplay wirkt überzeugend. Man sieht Gegner, bei denen es sich um Bosse handeln könnte. Einer erschafft Blitze um sich herum, ein anderer ist ein feuerspeiender Drache. Es scheint zudem viele unterschiedliche Waffen zu geben und auch Magie kommt zum Einsatz.

Alles in Allem sehen Grafik und Gameplay von ArcheAge 2 wunderbar aus. Wenn es die Fehler des Vorgängers wirklich besser macht, könnte es ein sehr erfolgreiches MMORPG werden.

Wann erscheint es? ArcheAge 2 soll 2024 erscheinen, wann genau ist allerdings noch unklar. Die Entwickler streben einen gleichzeitigen Release auf dem PC und den gängigen Konsolen an, wobei hier nicht näher definiert wird, welche Konsolen sie meinen.

Ashes of Creation

Was ist das für ein Spiel? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG, das PvP- und PvE-Inhalte bietet. Das Kampfsystem ist eine Mischung aus Action-Kampf und Tab-Targeting. Ihr wählt aus verschiedenen Völkern und Klassen, die ihr miteinander kombinieren könnt. Insgesamt gibt es 64 verschiedene Möglichkeiten.

Besonders an dem MMORPG ist das sogenannte Node-System. Nodes sind Orte in der offenen Welt, die erobert, verbessert und verteidigt werden können. Jede Node hat dabei eine Zone, auf die sie Einfluss nimmt. Alles, was innerhalb der Zone passiert, beeinflusst die Node. Das Erledigen von Aufgaben oder das Sammeln von Materialien bringt euch Erfahrungspunkte.

Manche Features erinnern stark an New World, beispielsweise das kürzlich vorgestellte Sammelsystem. In der offenen Welt des MMORPGs könnt ihr nahezu alles einsammeln und abbauen, was euch begegnet. Berufe gibt es in den Typen Sammeln, Verarbeitung und Herstellung.

Warum sieht es so vielversprechend aus? Der Trailer zur ersten Alpha des MMORPGs zeigt wunderschöne Fantasy-Wesen, die als Mounts fungieren. Wir sehen, wie Spieler auf ihnen reiten, fliegen und schwimmen können.

Crafting wird ebenfalls gezeigt und sieht aus wie in New World, was für mich persönlich ein großer Pluspunkt ist. Auch die Animationen wirken flüssig, die Umgebung dabei liebevoll gestaltet.

Gegen Ende des Trailers sieht man zudem viele Spieler auf riesige Bosse einkloppen, die ebenfalls detailreich und wunderschön erscheinen. Kurz erinnert es an Final Fantasy XIV oder Weltbosse in Lost Ark, wie zahlreiche Spieler im Effektgewitter ein riesiges Monster bekämpfen.

Denkt man nun daran, dass der Trailer aus der ersten Alpha stammt, wachsen die Erwartungen an Ashes of Creation nochmal.

Wann erscheint es? Die Entwicklung von Ashes of Creation verläuft eher schleppend. So sollte Ashes of Creation eigentlich 2019 erscheinen, schafft es aber bis Ende 2022 nicht mal, eine dauerhafte Alpha aktiv zu haben. Das Entwicklerteam versorgt die wartenden Fans aber regelmäßig mit Updates und hält monatlich einen Livestream ab.

Blue Protocol

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um ein Themepark-MMORPG von Bandai Namco mit hübscher Anime-Grafik, das seinen Fokus auf PvE legt. Optisch erinnert es stark an Genshin Impact, Noahs Heart und Tower of Fantasy.

In Blue Protocol wählt ihr aus 5 Klassen euren Charakter und reist damit 1000 Jahre in die Vergangenheit, um die Welt vor einer Katastrophe zu bewahren.

7 coole Anime-MMORPGs, die ihr auf Steam spielen könnt – Und 2, die noch kommen

Die Story soll eine wichtige Rolle spielen und wird mit Zwischensequenzen unterlegt. Ihr folgt verschiedenen Quests, die euch die Geschichte näher bringen, und könnt zusätzlich Nebenquests erledigen. Auch Dungeons und Raids wird es geben.

Warum sieht es so vielversprechend aus? Da es grafisch sehr hochwertig aussieht und nah an Genshin Impact und Tower of Fantasy liegt, könnte Blue Protocol ein großes, spannendes Anime-MMORPG werden. Besonders ist auch, dass es nur für den PC erscheint. Viele Anime-MMORPGs sind mobile-optimiert und erscheinen auch für den PC, haben dann aber kein vernünftiges User Interface.

Der Trailer zeigt zudem wunderschöne Landschaften und Figuren, epische Bosskämpfe und an einer Stelle sieht man eine Figur auf einer Art Wolf reiten – Es könnte also Mounts in Blue Procotol geben.

Wann erscheint es? Blue Protocol soll im Frühjahr 2023 in Japan veröffentlicht werden. Ein weltweiter Release ist geplant, es gibt aber noch keinen Publisher für den Westen.

Dune: Awakening

Was ist das für ein Spiel? Dune: Awakening ist ein kommendes MMORPG, das im Dune-Universum spielt. Bei der diesjährigen gamescom wurde es erstmalig mit einem Trailer angekündigt. Die Entwickler Funcom sind auch für das beliebte Survival Game Conan Exiles verantwortlich.

Das MMORPG vereint klassische Survival-Elemente mit sozialen Interaktionen eines großen Multiplayer-Spiels. Es bietet eine offene Welt, die ihr erkundet und euren eigenen Unterschlupf baut. Durch Crafting stellt ihr alles mögliche her um euch vor Feinden und Sandstürmen in der Wüste zu schützen. Mögliche Feinde sind auch andere Spieler, die euch angreifen können.

Die fiktive Droge „Spice“ aus dem Dune-Universum spielt eine wichtige Rolle. Ihr farmt und konsumiert Spice, um bestimmte Fähigkeiten nutzen zu können.

Warum sieht es so vielversprechend aus? Der Cinematic-Trailer zeigt zwar noch kein Gameplay, doch das Voice Acting in Kombination mit den Szenen und der Vorstellung, Conan Exiles wird zu einem MMORPG, wecken große Vorfreude auf Dune: Awakening. Man sieht bereits die Wüste, die aussieht wie das Anfangsgebiet in Conan Exiles. Nur die Grafik sieht hier deutlich hochwertiger aus.

Wann erscheint es? Informationen zum Release gibt es aktuell noch nicht. Ihr könnt euch auf der Website mit eurer eMail-Adresse aktuell zum Beta-Test anmelden. Wann die Beta startet, wissen wir aber ebenfalls noch nicht.

Throne and Liberty

Was ist das für ein Spiel? Throne and Liberty wurde ursprünglich als Lineage 3 oder Lineage Eternal angekündigt. Doch die Entwickler NCSoft beschlossen, es nochmal zu überarbeiten, um ein echtes Next-Gen-MMORPG daraus zu machen.

Es bietet eine komplett offene Spielwelt, in der ihr PvP-, aber auch PvE-Inhalte wie große Weltbosse findet. Im PvP geht es dann darum, bestimmte Objekte in der Welt zu erobern – Auch Burgen könnt ihr belagern.

Zur Fortbewegung soll es verschiedene Möglichkeiten geben. Ihr könnt einen Kletterhaken benutzen und euch in ein Flug- oder Wassertier verwandeln. Die Umwelt ist dabei ebenfalls wichtig: Es gibt einen Tag/Nacht-Zyklus und verschiedene Wettersituationen, die Einfluss auf das Spiel nehmen.

Warum sieht es so vielversprechend aus? Die Grafik von Throne and Liberty ist ein Traum, wenn sie im richtigen Spiel dann genauso aussieht wie im Trailer. Man nimmt den Blick eines Adlers ein, der über eine Küstenstadt fliegt, die wunderschön aussieht. Die nächsten Szenen präsentieren die unterschiedlichen Situationen des Himmels – Wolken, Sonnenuntergänge und dann regnet es Sterne.

Throne and Liberty scheint sehr viele unterschiedliche Maps zu bieten, die alle kreativ und detailliert gestaltet sind. Auch die Gegner sowie die Kämpfe sehen fantastisch aus.

Wann erscheint es? Ursprünglich sollte das MMORPG noch 2022 auf dem PC erscheinen, wurde aber auf 2023 verschoben. Auch für Konsolen ist ein Release geplant.

Was sagt ihr zu unserer Liste? Auf welches MMORPG freut ihr euch ganz besonders? Welche Trailer sehen ebenfalls vielversprechend aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!