Ein neues MMORPG könnt ihr jetzt schon spielen, zwei weitere kündigen Tests für den Juli an

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Woche im Podcast: In ihrem eigenen Podcast MMO News sprechen die beiden MeinMMO-Redakteure Alexander Leitsch und Mark Sellner diese Woche wieder über die wichtigsten News rund um MMORPGs. Themen waren unter anderem Tarisland, das wie ein guter WoW-Klon aussieht, der mögliche Verkauf von SWTOR, ein erstes Fazit zu ESO: Necrom und der Tod von Swords of Legends Online.

In dieser Woche ist das neue MMORPG Blue Protocol erschienen und ja, ihr könnt es auch von Deutschland aus spielen. Außerdem haben die neuen Spiele Palia und Scars of Honor Tests für den Sommer angekündigt. Wir fassen euch alles Wichtige zusammen.

Insert

You are going to send email to