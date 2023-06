MMORPG-Spieler kann sich keine Pizza für seine Familie leisten, Gilde schenkt sie ihm: „Für den schlechtesten Heiler in ESO“

In MMORPGs gibt es mal mehr und mal weniger freundliche Mitspieler. Neben all den Trollen, die uns zu einer Löschung des Accounts raten, existieren noch die hilfsbereiten Spieler, an die wir uns mit Freude zurückerinnern. Ein Fan von The Elder Srolls Online erzählt der Community eine herzerwärmende Geschichte, an die er auch heute noch gerne denkt.

User SwornThane teilt im reddit-Forum eine Geschichte von Onedarkthought, die erst in der Community von The Elder Scrolls Online die Aufmerksamkeit bekam, die ihr gebührte. Onedarkthought erzählt, dass er seit Jahren ESO-Spieler mit einer aktiven Gilde ist.

Worum geht es in der Geschichte? In einer Nacht war er mit seiner Gilde im Discord, als seine Kinder nach einer Pizza von Pizza Hut verlangten. Zu dieser Zeit konnte sich Onedarkthought allerdings keine Pizza leisten, weshalb er seine Kinder enttäuschen musste.

Allerdings schlossen sich vier seiner Gildenkollegen zusammen und riefen beim örtlichen Pizza Hut an. Sie bestellten ihm und seinen Kindern eine Pizza, auf deren Karton sie eine besondere Botschaft hinterließen:

Für den schlechtesten Heiler in ESO.

Onedarkthought zeigte sich so dankbar und erinnert sich so gerne an dieses schöne Erlebnis zurück, dass er den Deckel des Pizzakartons, auf dem sich die Nachricht befindet, auch noch vier Jahre später aufbewahrt hat.

Womöglich zocken er und seine Gilde ja aktuell die brandneue Necrom-Erweiterung von The Elder Scrolls Online. Auf MeinMMO gibt es einen Blick auf die neuen Gebiete:

So reagiert die ESO-Community

In den Kommentaren zeigen sich die Fans sichtlich gerührt von so viel Nächstenliebe. Sie freuen sich darüber, dass der User an so eine tolle Gilde geraten ist. Wir haben euch einige Zitate aus dem Kommentarbereich zusammengetragen:

Medical-Enthusiasm56: „Das war sehr nett von ihnen, eine gute Gilde.“

cloud7244: „[…] Es ist herzerwärmend, dass es solche Leute da draußen gibt. Die Leute reden immer darüber, wie giftig MMO-Gemeinschaften sind, aber Geschichten wie diese beweisen, dass sie es nicht sind. Hunger ist etwas, mit dem niemand zu tun haben sollte.“

SufficientBanana7254: „Ich habe ESO zwischen 2014-2018 gespielt. Habe Freunde gefunden, mit denen ich heute noch rede. Das war bei weitem meine beste soziale MMO-Erfahrung.“

Es gibt noch weitere User, die von ihren schönsten Erlebnissen berichten. Hinter einigen der Kommentare stecken ebenso traurige Geschichten. User krakenbum erzählt beispielsweise, wie sein Haus in Flammen aufging und seine Gilde über 1.000 Dollar gesammelt hat, um ihm mit Kleidung, Nahrung und einem Dach über dem Kopf auszuhelfen.

Auch diese Anekdote ist herzergreifend: User karmapathetic spielt seit 2019 und hat über The Elder Scrolls Online sogar seine große Liebe kennengelernt, mit der er schon seit 2,5 Jahren zusammen ist. Auch unser MeinMMO-Autor Kevin hat über seine Gilde die Liebe seines Lebens gefunden.

karmapathetic hat seinen besten Freund ebenfalls über das Spiel kennengelernt und sieht ihn als Bruder, den er nie hatte. Sein Kumpel hat ihm sogar seine damalige Freundin vorgestellt, bevor er sich mit ihr verlobte, um seine Zustimmung einzuholen.

