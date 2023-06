So spielt ihr das neue MMORPG Blue Protocol schon in dieser Woche und das sogar auf Englisch

Blue Protocol feiert am Mittwoch, den 14. Juni, seinen Release in Japan. Allerdings könnt ihr euch von außerhalb registrieren und den Launch miterleben. Mit einem Trick werden sogar die Spielinhalte automatisch in die englische Sprache übersetzt, um so zumindest die grundlegenden Inhalte zu verstehen.

Wie funktioniert das mit der Teilnahme? Ihr könnt euch schon jetzt für den Release zu Blue Protocol vorab registrieren und euch den Client herunterladen. Dafür benötigt ihr erstmal keinen VPN.

Zuerst besucht ihr die offizielle Webseite des MMORPGs in Japan und klickt dort oben oben rechts auf den orangen Button. Über diesen könnt ihr euch vorab für Blue Protocol registrieren. Am besten lasst ihr die Seite von Google oder einem anderen Programm übersetzen.

Ihr müsst euch nun eine Bandai Namco-ID erstellen. Dazu gebt ihr eine E-Mail-Adresse und ein Passwort an. Im nächsten Schritt sollt ihr eure Region auswählen. Dort wählt ihr selbstverständlich “Asia” und dann “Japan” aus – auch wenn ihr aus Deutschland kommt.

Im nächsten Schritt müsst ihr die Webseite zur Pre-Registrierung aufrufen. Dort scrollt ihr etwas nach unten, bis ein großer, hellblauer Button kommt. Diesen klickt ihr an und dort müsst ihr euch dann mit dem erstellten Bandai Namco-Account einloggen.

Im letzten Schritt müsst ihr noch den Client herunterladen. Den bekommt ihr auf dieser Unterseite von Blue Protocol.

Wie geht es jetzt weiter? Ihr habt euch einen Account erstellt, die Vorab-Belohnungen eingesackt und den Client heruntergeladen. Damit könnt ihr theoretisch am Mittwoch um 5:00 Uhr auf Japanisch losspielen. Etwas unklar ist derzeit noch, ob ihr zum Zocken einen VPN benötigt oder nicht.

Bandai Namco ist in der Beta gegen Tester aus dem Westen vorgegangen. Eine offizielle Aussage, ob wir westlichen Spieler die fertige Release-Version zocken dürfen oder es wieder verboten ist, gibt es diesmal nicht. Ein VPN sollte aber sicherstellen, dass ihr wirklich zu Release loslegen könnt.

Mit einem einfachen Trick jedes Spiel auf Englisch übersetzen

Wie bekomme ich Blue Protocol auf Englisch umgestellt? Einen offiziellen Patch mit englischen Übersetzungen gibt es nicht. Allerdings könnt ihr das Problem mit einem kleinen Trick umgehen.

Dazu installiert ihr euch zuerst das japanische Sprachpaket von Windows. Sucht dazu einfach nach euren Spracheinstellungen und fügt unten die Sprache Japanisch hinzu.

Im Anschluss müsst ihr das Programm MORT herunterladen (via Github). Das ist kostenlos und sorgt dafür, dass in einem ausgewählten Bereich im Bildschirm die Texte automatisch mit Hilfe von Google übersetzt werden. Das bringt zwar keine perfekten Übersetzungen, sollte jedoch genügen, um die grundsätzlichen Spielinhalte zu verstehen.

In MORT müsst ihr zuerst den Bildschirm-Bereich auswählen, der übersetzt werden soll. Im Anschluss wählt ihr dann im Tab “Translation” die Übersetzung von Japanese zu Englisch aus. Ihr könnt außerdem verschiedene Einstellungen und Shortcuts für die Übersetzungen erstellen.

Wie funktioniert das mit der Übersetzung? Mit STRG+Shift+A könnt ihr jederzeit den Bereich anpassen, der übersetzt werden soll. Ihr habt automatisch ein blaues Fenster offen, in dem der jeweilige Text dann übersetzt wird. Dieses Fenster könnt ihr verschieben und beliebig vergrößern oder verkleinern. So könnt ihr es direkt über das Spiel, aber auch auf einen zweiten Monitor legen.

Warum sollte ich in Japan spielen? Blue Protocol erscheint erst im Jahr 2024 bei uns. Derzeit gibt es noch kein konkretes Datum, aber sicher ist, dass ihr noch mindestens 6 Monate auf den Release warten müsst. Wer nicht warten möchte, kann also direkt losspielen. Allerdings werdet ihr euren Fortschritt wohl nicht mit in die EU-Version nehmen können.

Der Release in Japan kann also eine Art “erweiterte Beta” sein und euch einen Einblick in das Spiel geben. Gefällt es euch, könnt ihr in Japan weiterspielen oder euch auf den Release im Westen freuen. Sagt euch das Gameplay nicht zu, dann braucht ihr euch auch nicht weiter zu “hypen”.

Mehr zu den Inhalten findet ihr hier: Alles zum neuen MMORPG Blue Protocol: Release, Klassen, Beta und Gameplay.