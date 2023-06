Neues MMORPG soll WoW in China ersetzen – Sieht so gut aus, dass es auch bei uns überzeugen kann

Mit Tarisland erscheint ein neues MMORPG vom Gaming-Riesen Tencent. Es erinnert stark an WoW. Nun hat ein YouTuber Gameplay zum Spiel veröffentlicht und damit viele begeistert. Auch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch freut sich plötzlich richtig auf Tarisland.

Tarisland wurde Anfang 2023 angekündigt, kurz nachdem Blizzard das Aus für WoW in China bekanntgegeben hat. Von Anfang an bezeichneten es deshalb viele Gamer als “WoW-Klon” oder “WoW-Ersatz”, wobei Tencent selbst viel dazu beigetragen hat.

So waren im ersten Trailer Charaktere zu sehen, die stark an Arthas und Alextrasza erinnerten. Generell setzt es grafisch auf einen bunten Look, der wie eine Mischung aus WoW und Genshin Impact aussieht. Auch das Klassen-Lineup mit Krieger, Paladin, Magier, Jäger, Priester und einer Klasse mit zwei Gleven, die an Dämonenjäger erinnert, schürte weitere Vergleiche.

Doch während Tarisland anfangs belächelt wurde, hat das erste Gameplay nun viele begeistert, darunter auch mich. Das Spiel wirkt sehr dynamisch und spaßig. Zudem liegt ein großer Fokus auf die Story, die mit vielen Cutscenes begleitet wird. Vieles wirkt so, als könnte Tarisland auch im Westen ein Erfolg werden.

Ein Release und sogar erste Beta-Tests wurden für unsere Region bereits offiziell angekündigt.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und liebt es neue Titel auszuprobieren. Seine meisten Spielstunden hat er in Guild Wars 2, New World, ESO und Black Desert, doch seine Neugier lässt ihn im Grunde jedes neue MMORPG ausprobieren.

Gute Grafik, spaßige Bosse und eine schöne Atmosphäre

Im Video von Steparu könnt ihr euch 20 Minuten Gameplay von Tarisland anschauen. Als Jäger schießt er sich seinen Weg durch das Tutorial und die ersten Quests. Das Kampfsystem setzt zwar auf Tab-Targeting, doch während der Attacken kann sich der YouTuber ständig bewegen und neu positionieren. Das bringt viel Dynamik mit sich.

Auch die Animationen der Fähigkeiten sehen hübsch aus, wobei den Angriffen ein wenig die “Wuchtigkeit” fehlt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Schon nach wenigen Minuten steht man dem ersten Boss gegenüber, einem riesigen Drachen. Der kann auch nicht alleine, sondern nur als Raidgruppe besiegt werden. Dazu tritt man einer Gruppe von NPCs bei, die sogar einen Ready-Check durchführt. Ein süßes Detail, das einem aber auch sofort ein MMO-Feeling gibt.

Generell ist der Kampf gegen den Boss sehr abwechslungsreich. Es gibt viele AoE-Angriffe, man muss sich für Fähigkeiten hinter dem Schild eines Mitspielers verstecken und es spawnen Adds, die die Gruppe unter Kontrolle bekommen muss. Das Schöne: Die Mechaniken werden allesamt erklärt, sodass man schon im Tutorial lernt, worauf man in den Kämpfen zu achten hat.

Auch ein zweites Video, in dem ein erstes Dungeon gezeigt wird, untermauert die Vielfalt der Bossmechaniken (via YouTube).

Was mir von Anfang an gut gefällt, sind die düstere Atmosphäre und die vielen Cutscenes, die neue Charaktere und die Spielwelt einführen. Letztere haben sogar schon in dem Test englische Untertitel.

Auch das Interface, das integrierte DPS-Meter bei den Raidgruppen und die Tatsache, dass man mit Stufe 7 schon sechs der maximal elf Fähigkeiten besitzt, stimmen mich positiv. Alles wirkt sehr ordentlich und erinnert nicht zu stark an ein Mobile-Game, obwohl Tarisland auch für Android und iOS erscheinen soll.

Dazu kommen viele Details rund um das MMORPG, die ich als positiv empfinde:

Es gibt PvP nicht in der offenen Welt, sondern nur in Arenen und Battlegrounds. So gibt es unter anderem eine 10v10-Arena mit Capture the Flag, was ein wenig an Warsong in WoW erinnert.

Dungeons und Raids sollen eine wichtige Rolle spielen, was man schon an dem ersten Bosskampf gut erahnen kann.

Der Gender Lock, der derzeit noch existiert, soll für den Release im Westen aufgehoben werden.

Jede Klasse bekommt zwei Bäume mit je 40 bis 81 Talenten.

Es wird kein Autoplay und kein Autorun geben.

Es soll Free2Play werden und laut Tencent wird auf Pay2Win verzichtet.

Alle 4-6 Monate soll eine neue Season starten, mit neuem Content, neuen Dungeons und neuem Balancing. Zudem soll es regelmäßig neue Klassen geben.

Tarisland sorgt für größeren Hype als Throne and Liberty oder Pantheon

Anfangs dachte ich wirklich, dass Tarisland nur ein Schnellschuss sei, um den chinesischen Spielern von WoW irgendeine Alternative zu bieten. Doch das erste Gameplay hat meine Meinung etwas geändert. Zwar wirkt es auf mich noch nicht wie ein AAA-MMORPG, das man unbedingt spielen muss, aber es schlägt für mich ein wenig in die Kerbe alter Titel, die WoW rund um das Jahr 2010 Konkurrenz machen wollten, wie etwa Rift.

Es wirkt etwas etwas dynamischer und hübscher als WoW, dafür in den Spielsystemen längst nicht so weit entwickelt. Auch die geringe Zahl von Fähigkeiten oder das fehlende Trefferfeedback kann man kritisieren.

Doch mein Interesse ist geweckt und derzeit habe ich mehr Hoffnung für Tarisland als für Throne and Liberty, das zuletzt wieder Kritik einstecken musste und anscheinend vor allem auf PvP setzt, oder das PvE-Spiel Pantheon: Rise of the Fallen, das einfach viel zu alt und sperrig wirkt.

Möglicherweise kann es für mich die Zeit bis zum Release großer Titel wie Ashes of Creation oder das LoL-MMORPG ein wenig überbrücken. Doch selbst wenn nicht, sieht es zumindest wie ein sehr starker Mobile-Titel aus. Und gerade dort dominieren derzeit noch viele Spiele, die alles andere als gut sind.

Was sagt ihr zu Tarisland? Spricht euch das MMORPG an oder bleibt ihr doch lieber bei etablierten Spielen?

Wenn ihr vor allem gute Kampfsysteme mögt, dann solltet ihr Chrono Odyssey im Blick behalten: Ein neues MMORPG lässt meine Träume wahr werden – Zeigt im Trailer das beste Kampfsystem überhaupt