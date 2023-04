Gaming-Gigant bringt neues MMORPG, das WoW ersetzen soll – Beta-Tests starten in wenigen Wochen

Tarisland ist ein neues MMORPG vom Gaming-Riesen Tencent und soll die Lücke schließen, die WoW mit seiner Schließung in China hinterlassen hat. Doch auch bei uns in Europa soll das Onlinerollenspiel veröffentlicht werden. Beta-Tests sollen noch in der ersten Jahreshälfte 2023 stattfinden.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein ziemlich offensichtlicher WoW-Klon:

Es setzt auf ein westliches Fantasy-Setting, was für MMORPGs aus China unüblich ist.

Die Grafik ist bunt und setzt auf einen comicartigen Stil wie World of Warcraft. Es gibt mit dem Drachenreiten und dem typischen Säbelzahntiger der Nachtelfen auch verdächtig viele sehr ähnlich aussehende Elemente.

Auch die Klassen ähneln dem ursprünglichen Line-up von WoW. Es gibt Krieger, Paladine, Magier, Jäger, Priester und eine Klasse mit zwei Gleven, die an Dämonenjäger erinnert. Lediglich der Barde ist eine kleine Besonderheit.

Im PvE setzt es auf Dungeons und größere Raids für 10 Spieler. Auch das Gruppen-Interface sieht 1zu1 aus wie in WoW.

Das PvP soll in Arenen und Battlegrounds stattfinden und “balanced” sein. PvE-Fans sollen durch das PvP nicht beeinträchtigt werden, heißt es im FAQ.

Der große Unterschied zwischen WoW und Tarisland liegt darin, dass das neue Spiel von Tencent für PC, aber auch Android und iOS erscheint. Dabei verzichtet es auf Autoplay und verspricht ein faires Free2Play ohne Pay2Win. Zum Shop heißt es, dass primär Cosmetics und keine Attributs-Boni oder Crafting-Materialien darin verkauft werden.

Wieso soll es WoW ersetzen? Am 23. Januar hat Blizzard seinen Service in China eingestellt. Die Firma verlor dadurch 666 Millionen potenzielle Spieler für WoW, Overwatch und Diablo.

Die genauen Umstände, die hinter dem Abbruch der Beziehungen stecken, sind unbekannt. Es ist aber anzunehmen, dass es hinter den Kulissen mächtig Ärger gab. Denn beide Unternehmen schieben die Schuld an der Situation dem jeweils anderen zu.

Tencent reagierte darauf und kündigte das neue Spiel Tarisland an. Das soll jedoch nicht nur in China, sondern global erscheinen.

Erste Tests im Westen noch bis Ende Juni

Wann können wir Tarisland testen? Vor wenigen Tagen wurden eine internationale Webseite und Kanäle in den sozialen Medien angelegt. Dort heißt es, dass in den kommenden ein bis zwei Monaten erste Beta-Tests im Westen stattfinden sollen.

Auf der offiziellen Webseite zum Spiel könnt ihr bereits für den Test anmelden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Für wen ist Tarisland interessant? Grundsätzlich für alle MMORPG-Fans, da mit Tencent eine riesige Firma hinter dem Spiel steht und schon jetzt regelmäßige Updates verspricht. Alle 4-6 Monate soll eine neue Season starten, mit neuem Content, neuen Dungeons und jeweils einer neuen Klasse.

Auch die ersten Bosskämpfe sahen interessant aus, mit Telegraphen für die stärksten Fähigkeiten. Zudem soll jede Klasse zwei Bäume mit je 40 Talenten bekommen.

Allerdings gibt es auch Kritik, etwa für das Mobile-Interface am PC und die wenigen Fähigkeiten (6 gleichzeitige). Außerdem sieht die Grafik schon jetzt etwas “älter” aus als die von WoW.

Tarisland hat vor allem das Potenzial ein gutes Mobile-MMORPG zu werden, das zudem Crossplay zum PC bietet. Dafür macht es einen sehr soliden Eindruck.

Für Hardcore-Fans von WoW oder anderen PC-Spielen wird es aber möglicherweise zu simpel sein.

Was sagt ihr zu Tarisland? Spricht euch das neue MMORPG an? Was findet ihr gut und was eher schlecht?

Wer auf der Suche nach weiteren neuen MMORPGs ist, wird hier fündig: Alle 59 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind.