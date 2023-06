Xbox zeigt riesigen Publikum 2 Minuten lang das MMORPG ESO mit Skyrim-Flair – Erweiterung startet auf Xbox, PS5

Am 11.6. lief auf Twitch die Pressekonferenz von Xbox, die früher Teil der E3 war. Microsoft räumte dem MMORPG The Elder Scrolls Online etwas mehr als zwei Minuten Zeit ein, um es vor einem großen Publikum zu präsentieren. Man zeigte die Erweiterung „Necrom“. Die Erweiterung startet auf PS5 und XBox am 20. Juni – auf dem PC ist sie schon spielbar.

Das war der Rahmen des Trailers: Heute, am 11.6., präsentiert Microsoft das neue Angebot für die Xbox in einem Showcase. Das ist ungefähr das, was früher die Pressekonferenz zur E3 war. Die Zuschauer sahen der großen Neuerscheinung für die nächste Videospiel-Saison, darunter Fable oder ein neues Star-Wars-Spiel.

Im Rahmen dieser großen Veranstaltung, der auf YouTube und Twitch mehrere hundert tauende Leute zusahen, räumte man auch dem MMORPG The Elder Scrolls Online aus dem Jahr 2014 zwei Minuten Zeit an für einen Trailer zur 2023er-Erweiterung Necrom.

Xbox setzt auf Skyrim-Parallelen, um neue Spieler für ESO zu begeistern

Was sah man den Trailer? Um möglichst viele „normale Zuschauer“ abzuholen, begann der Trailer mit einer Sequenz, die stark an Skyrim erinnerte.

Auch der Trailer legte dann Wert auf “epische Bilder”, Action-Gameplay und den Kampf gegen Drachen. Offenbar war es das Ziel, Spieler zu ESO zu locken, die The Elder Scrolls von Skyrim her kennen.

Wann kommt die Erweiterung? Die Erweiterung startete auf dem PC schon am 1. Juni. Für die Xbox und die PlayStation geht es am 20. Juni los. Necrom erscheint für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One.

Wir haben euch in diesem Artikel zusammengefasst, was die Erweiterung bringt und für welche Spieler sie sich lohnt:

ESO: Heute erscheint die neue Erweiterung Necrom, doch für wen lohnt sie sich? Der kurze Check