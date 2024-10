Throne and Liberty: Darum lohnt sich der Arena Shop für euch

In Throne and Liberty gibt es viele PvP-Möglichkeiten. Eine wichtige habt ihr vielleicht übersehen, nämlich die Arena. Besonders der Arena Shop hat sehr nützliche Gegenstände, die einen Blick wert sind.

Was gibt es im Arena-Shop? Ihr findet den Arena Shop in Kastleton. Dort könnt ihr mit Arenamünzen epische Armreifen kaufen. Sie unterscheiden sich kaum voneinander. Sie kosten nämlich nicht nur alle das gleiche, sondern haben auch denselben Eigenschaftspool und die gleichen Statuswerte bis auf einen.

Jeder Armreif hat einen anderen PvP-Effekt, den es nicht zu verachten gilt. Es handelt sich bei den Effekten nämlich um Massenkontrolleffekte. Die können im PvP den Ausgang eines Kampfes oder Duells entscheidend beeinflussen. Zudem hat der Arena Shop auch noch edle Segentaschen für euch.

Besonders wichtig sind Gilden, wenn es in Throne and Liberty um PvP geht:

Darum lohnt sich die Arena und der Arena Shop

Geht ihr bei Throne and Liberty ins Menü, findet ihr einen Menüpunkt der Arena heißt, dort könnt ihr euch zu gewöhnlichen oder gewerteten Einzel-Matches, Team-Matches und Freundschaftsmatches anmelden. Doch aufgepasst, gewonnene Freundschaftsmatches zählen nicht, um später Belohnungen zu kassieren.

Kämpft in der Arena, um Arenamünzen zu verdienen

Wöchentliche Missionen

Gewinnt ihr drei Arena-Kämpfe, erfüllt ihr die PvP-Aufgabe bei den wöchentlichen Missionen im Menü automatisch. Alleine dafür lohnt es sich wenigstens drei Matches pro Woche zu absolvieren, da man in den wöchentlichen Missionen epische Beute erhalten kann.

Schließt wöchentliche Missionen ab, um epische Belohnungen zu bekommen

Arena Shop: Armreifen

Doch nicht nur das, ihr erhaltet zusätzlich Arenamünzen für den Arena Shop:

3 Siege: 3 Münzen

5 Siege: 2 weitere Münzen

10 Siege: 1 weitere Münze

Um eure Arenamünzen gegen wertvolle Beute einzulösen, müsst ihr euch nach Kastleton begeben, dort steht der NPC Arena-Gemischtwarenhändler Nikolai beim Burgtor der Arena. Die ist mit einem violetten Symbol auf der Map markiert.

Der NPC verkauft euch hübsche Armreifen. Pro Woche könnt ihr euch sechs Arenamünzen verdienen, ein Armreif kostet allerdings ganze neun Münzen. Ihr braucht also über eine Woche, um auf einen Armreifen zu sparen.

Die Armreifen haben verschiedene PvP-Stats, die den Gegner festhalten oder schwächen können:

Geschickter Unterdrückungsarmreif: Chance auf Fesseln

Geschickter verderbter Armreif: Schwächungschance

Geschickter Schockarmreif: Chance auf Betäuben

Geschickter Ladungsarmreif: Chance auf Kollision

Der Arenahändler mit den verschiedenen Armreifen

Entweder ihr verwendet diese kostbaren Armreifen für euch selbst oder ihr extrahiert die Eigenschaften und verkauft diese wiederum für die Echtgeldwährung Luzent im Auktionshaus. So kommt ihr auch als Free2Play-Spieler an diese Währung.

Arena Shop: Edle Segentasche

Der Arena-Gemischtwarenhändler Nikolai hat allerdings auch noch Edle Segentaschen in seinem Arena Shop. Diese könnt ihr für drei Arenamünzen erwerben.

Habt ihr kein Interesse an der Echtgeldwährung oder PvP-Equipment, könnt ihr euch alternativ die Segentaschen gönnen. Öffnet ihr sie, habt ihr die Chance, epische Ausrüstung zu erhalten. Die Armreifen sind in dem Fall allerdings die bessere Wahl, da euch der epische Gegenstand so gewiss ist.

Falls ihr Hilfe bei Rätseln in Throne and Liberty braucht oder die Mechanik von einem bestimmten Boss nicht versteht, schaut am besten in unsere Übersicht hinein, dort halten wir euch mit aktuellen Guides und News auf dem Laufenden: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.