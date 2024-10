Throne and Liberty: Tank Build auf Deutsch – unsere Empfehlung

Ihr habt neu mit Throne and Liberty angefangen und sucht einen deutschen Guide für einen Build, der euch nach der Level-Phase für die Rolle des Tanks gute Dienste leistet? MeinMMO hat eine starke Empfehlung für euch!

Wir hatten euch für Throne and Liberty bereits einen Einsteiger-Build für die Level-Phase ans Herz gelegt, der auf Einhandschwert, Schild und Zweihänder setzt. Doch was ist, wenn ihr starke Build-Empfehlungen für die konkreten Rollen des Tanks, Heilers oder Schadensausteilers sucht?

Nun, dann seid ihr hier goldrichtig! Im Folgenden stellen wir euch einen Build für angehende Tanks vor. Build-Vorschläge für Heiler und offensive Naturen findet ihr in den folgenden Artikeln:

Alle Builds setzen dabei auf starke Waffen-Kombinationen und glänzen vor allem in PvE-Herausforderungen für Gruppen wie Dungeons und Raids.

Update vom 28. Oktober 2024: Wir haben unseren Build-Guide neu aufgebaut und die Empfehlungen für Heiler und Schadensausteiler in extra Artikel ausgelagert. Hier geht’s jetzt nur noch um Tanks.

Hier seht ihr den Launch-Trailer von Throne and Liberty:

Build für Tanks

Wenn ihr eine verlässliche Waffen-Kombination für den Job des Tanks in PvE-Gruppenherausforderungen sucht, landet ihr tatsächlich erneut bei unserem eingangs erwähnten Duo aus Schwert und Schild plus Zweihänder – Throne and Liberty nennt diese Spezialisierung den Kreuzritter.

Vorteile des Builds:

Extrem widerstandsfähig

Hohe Gesundheitswerte

Selbstheilung durch Schildüberlebenstechnik

Hoher (Flächen-)Schaden

Gute Kontrollfähigkeiten

Nachteile des Builds:

Keine Fernkampfwaffe

Recht geringe Mobilität

Hohe Cooldowns

So steigert ihr eure Werte

Der wichtigste Wert ist für euch Stärke, da dieser eure maximale Gesundheit, die Gesundheitsregeneration sowie euren maximalen Schaden erhöht. Euer Ziel muss es sein, auf 60 Punkte Stärke zu kommen, um den Bonus von 900 zusätzlichen Gesundheitspunkten einzusacken.

Bringt danach Wahrnehmung auf 40 Zähler, für fünf Prozent erhöhte Buff-Dauer, und Geschicklichkeit auf 30 Punkte, für die gesteigerte Krit-Chance. Weisheit steigert ihr nach Bedarf, wenn ihr Mana-Probleme haben solltet.

Auswahl der aktiven Skills

Nutzt die folgenden aktiven Skills mit den jeweils angegebenen Verbesserungen:

Verteidigung: Schildüberlebenstechnik

Gaiasturz (mit Angriffstempoerhöhung und Krit. Trefferchance steigt)

Schildangriff (mit Durchbohrender Schlag und Aggro erhöht)

Kühne Prügel (mit allen drei Boni)

Vernichtender Schlag (mit beiden Boni)

Mut des DaVinci (mit Dauer erhöht, Schadensverringerung, Sofortige Heilung)

Blutige Hingabe (mit allen vier Boni)

Provozierendes Brüllen (mit Effektdauer und Abklingzeit verkürzt)

Konterbarriere (mit Abklingzeit und Schaden erhöht)

Kettenhaken

Standhafte Bastion

Strategischer Ansturm

Willensbrecher (mit Schadensgebiet-Änderung)

Der Tank in Aktion.

Auswahl der passiven Skills

Bis zu acht passive Skills könnt ihr auf Stufe 50 aktivieren. Hier unsere Empfehlung:

Robuste Konstitution

Vitalkraft

Unbezwingbare Rüstung

Belastbarer Geist

Spektrum der Qual

Aegis-Schild

Undurchdringlich

Moral des Siegers

So wertet ihr eure Skills auf

Im Laufe der Level-Phase dürft ihr eure Skills durch Wachstumsbücher aufwerten. Priorisiert dabei die Skills wie folgt, wobei ihr die genannten Fähigkeiten erst alle auf blau bringt, bevor ihr es auf die lila Stufen abgesehen habt:

Schildangriff Schildüberlebenstechnik Robuste Konstitution Mut des DaVinci Belastbarer Geist Konterbarriere Standhafte Bastion Aegis-Schild

Alle anderen Skills, die ihr nutzt, könnt ihr im Anschluss nach eigenem Gusto aufwerten.

Spielweise für den Kampf gegen Bosse

Kontert Wutangriffe nach Möglichkeit immer mit Schildüberlebenstechnik, um Gesundheit und Mana (durch passive Fertigkeit Belastbarer Geist) wiederherzustellen.

Startet einen Kampf gegen viele Ziele am besten mit Mut des DaVinci. Lasst danach Durchbohrender Schlag, Blutige Hingabe, Provozierendes Brüllen, Willensbrecher, Gaiasturz und Vernichtender Schlag folgen.

Achtet darauf, dass ihr Willensbrecher immer nach Provozierendes Brüllen und Gaiasturz vor Vernichtender Schlag einsetzt. Durchbohrender Schlag ist euer Standardangriff, den ihr so oft wie möglich nutzt, um Bedrohung aufzubauen. Wenn Durchbohrender Schlag nicht bereit ist, liefert euch Kühne Prügel verlässlich Aggro.

Haltet zudem den Effekt von Provozierendes Brüllen aktiv. Da ihr bei vielen Kämpfen direkt am Boss stehen müsst, um keinen tödlichen Flächenschaden auszulösen, holt euch entfernte Adds mit Kettenhaken ran. Der Haken fungiert außerdem als eine Art Spott, falls ihr die Aggro des Bosses verlieren solltet.

Das ist sie, unsere Build-Empfehlung für die Rolle des Tanks in Throne and Liberty. Welche Builds spielt ihr gerade mit großer Freude? Falls ihr ein bisschen mit Skills und Verbesserungen herumprobieren möchtet, schaut hier vorbei: Skill Builder – Wo kann ich mir Builds für Throne and Liberty bauen oder Builds von Spielern finden?