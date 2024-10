Throne and Liberty: Build für DPS-Schadensausteiler auf Deutsch – unsere Empfehlung

Am 31. Oktober 2024 erscheint Dragon Age: The Veilguard für PC und die Konsolen. Hier seht ihr den offiziellen Launch-Trailer.

Ein 18-Jähriger ist so stark in LoL, dass der europäische Meister angeblich das halbe Team und viel Geld für ihn bietet

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Das ist sie, unsere Build-Empfehlung für die Rolle des Schadensausteilers in Throne and Liberty. Welche Builds spielt ihr gerade mit großer Freude? Falls ihr ein bisschen mit Skills und Verbesserungen herumprobieren möchtet, schaut hier vorbei: Skill Builder – Wo kann ich mir Builds für Throne and Liberty bauen oder Builds von Spielern finden?

Throne and Liberty: Build für den Einstieg und die Level-Phase – Schwert und Schild plus Zweihänder

Throne and Liberty: So spart ihr tausende Luzent (und damit bares Geld) bei der Aufwertung von Ausrüstung

Throne and Liberty: Tyrannei der Reptilien Schritt für Schritt – So schafft ihr die Quest

Throne and Liberty: Verfluchte Einöde – So besiegt ihr Shaikal, den Endboss des Koop-Dungeons

So steht es um das neue MMORPG Throne and Liberty einen Monat nach Release

Throne and Liberty: Leere Lithografie – So stellt ihr das Item her und findet Verzauberte Tinte

Wir hatten euch für Throne and Liberty bereits einen Einsteiger-Build für die Level-Phase ans Herz gelegt , der auf Einhandschwert, Schild und Zweihänder setzt. Doch was ist, wenn ihr starke Build-Empfehlungen für die konkreten Rollen des Tanks, Heilers oder Schadensausteilers sucht?

