Throne and Liberty: Skill Builder und Gear Builder – Wo kann ich Builds bauen oder Builds von Spielern finden?

Die Charakterprogression von Throne and Liberty mag auf den ersten Blick simpel erscheinen, doch ist es eine Kunst für sich, den perfekten Build für die angepeilte Situation zu schaffen. Ein Skill Builder oder Gear Builder kann euch dabei helfen, diesen optimalen Build für eure Spielweise zu finden.

Was ist ein Skill Builder / Gear Builder? Ein Skill Builder ermöglicht es euch, außerhalb von Throne and Liberty einen Build für eure Wunsch-Waffenkombination zu basteln, den ihr dann im MMORPG selbst nachbauen oder mit der Community teilen könnt. Ein Gear Builder gibt euch darüber hinaus die Möglichkeit, die optimale Zusammenstellung von Ausrüstung und Waffen zu ermitteln.

Alternativ schaut ihr euch die von der Community erstellten Builds an, um euch von diesen inspirieren zu lassen. Im besten Fall gibt es die Möglichkeit, die vorgestellten Builds zu bewerten und zu filtern, sodass ihr euch auf einen Blick die empfehlenswerten Builds für eure Waffen anzeigen lassen könnt.

Update vom 29. Oktober 2024: Wir haben Infos zum Gear Builder ergänzt.

Die richtigen Skills sind wichtig, genauso eine Gilde – hier ein paar Gründe dafür:

Skill Builder – Das perfekte Spielzeug für Tüftler

Welchen Skill Builder kann MeinMMO empfehlen? Uns gefällt bisher der Skill Builder von questlog.gg am besten. Dort könnt ihr:

eure zwei Wunschwaffen auswählen und die zugehörigen passiven sowie aktiven Skills auswählen

Spezialisierungspunkte in eure Wunsch-Skills investieren, um diese zu verbessern

Meisterschaften für eure Waffen aktivieren

Upgrade-Prioritäten für eure passiven und aktiven Skills definieren

Tags wie „PvE Bosses“, „PvP Large Scale“ oder „PvP 1v1“ hinzufügen

den Build abspeichern und mit der Community teilen

Builds der Community bewerten und diese nach Waffen, Tags oder manuellen Suchbegriffen filtern

Pluspunkt: Der Skill Builder von questlog steht euch in mehreren Sprachen zur Verfügung, darunter auch Deutsch. Beachtet: Um euren Build abspeichern zu können, müsst ihr euch auf der Webseite registrieren. Ihr könnt den Skill Builder an sich aber auch ohne Registrierung nutzen.

Gear Builder – Kleider machen schließlich Helden

Welchen Gear Builder kann MeinMMO empfehlen? Bleibt bei questlog.gg, denn dort findet ihr neben dem Skill Builder auch einen ausgefeilten Gear Builder. Dieser lässt sich in deutscher Sprache nutzen, ihr könnt die Ausrüstung im Detail anpassen, Attribute verteilen und über einen Reiter per Knopfdruck einfach zum verwandten Skill Builder springen.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty erscheint am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5. Es wird Crossplay zwischen den Plattformen geben. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass, Echtgeld-Währungen und den Verkauf von Frühzugang-Paketen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.