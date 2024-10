Throne and Liberty: Build für Heiler und Supporter auf Deutsch – unsere Empfehlung

Ihr habt neu mit Throne and Liberty angefangen und sucht einen deutschen Guide für einen Build, der euch nach der Level-Phase für die Rolle des Heilers und Supporters gute Dienste leistet? MeinMMO hat eine starke Empfehlung für euch!

Wir hatten euch für Throne and Liberty bereits einen Einsteiger-Build für die Level-Phase ans Herz gelegt, der auf Einhandschwert, Schild und Zweihänder setzt. Doch was ist, wenn ihr starke Build-Empfehlungen für die konkreten Rollen des Tanks, Heilers oder Schadensausteilers sucht?

Nun, dann seid ihr hier goldrichtig! Im Folgenden stellen wir euch einen Build für angehende Heiler vor. Build-Vorschläge für Tanks und offensive Naturen findet ihr in den folgenden Artikeln:

Alle Builds setzen dabei auf starke Waffen-Kombinationen und glänzen vor allem in PvE-Herausforderungen für Gruppen wie Dungeons und Raids.

Hier seht ihr den Launch-Trailer von Throne and Liberty:

Build für Heiler / Supporter

Wenn ihr euch erstmals in Throne and Liberty als Heiler versucht, können wir euch die Waffen-Kombination aus Zauberstab und Buch plus Bogen (Spezialisierung: Sucher) empfehlen.

Vorteile des Builds:

Verlässliche Heilung

Reinigung von störenden Kontrolleffekten

Diverse Gruppen-Buffs für Trefferchance, Krit-Chance, Mana-Regeneration und Cooldown-Reduzierung

Nachteile des Builds:

Niedriger Schaden

Geringe Mobilität

So steigert ihr eure Werte

Die beiden wichtigsten Werte für diesen Support-Build sind Weisheit und Beweglichkeit.

Euer Ziel sollte es langfristig sein, auf 50 Punkte Weisheit zu kommen, um den Bonus für das Abklingtempo zu aktivieren.

Steigert ansonsten eure Geschicklichkeit so hoch wie möglich.

Einige Punkte in Stärke können sinnvoll sein, wenn ihr mehr Gesundheitspunkte aufbauen möchtet, um eure Überlebenskraft zu steigern.

Auswahl der aktiven Skills

Nutzt die folgenden aktiven Skills mit den jeweils angegebenen Verbesserungen:

Verteidigung: Chaosschild

Hauch der Verzweiflung (mit Effektdauer)

Verderbter magischer Kreis (mit Berührung des Verfalls und Zusätzlicher Schaden)

Entschlossener Scharfschuss (mit Ladezeit)

Zeit für Bestrafung (mit Effektdauer)

Lebensbrunnen (mit allen drei Boni)

Fluchexplosion (mit allen drei Boni)

Rasche Heilung (mit Heilungsübertragung und Aufeinanderfolgender Einsatz)

Tödliche Markierung

Clays Erlösung

Heilende Berührung (mit Zusätzliche Gesundheitserholung und Manakosten verringert)

Unbezwingbare Wand (mit Zielerweiterung)

Segen der Natur

Zauberstab und Buch sind für alle Heiler gesetzt.

Auswahl der passiven Skills

Bis zu acht passive Skills könnt ihr auf Stufe 50 aktivieren. Hier unsere Empfehlung:

Andacht und Leere

Edle Belebung

Locken des Geistes

Vampirischer Vertrag

Selbstlose Seele

Sinn des Scharfschützen

Roxies Pfeilspitze

Segen der Erde

So wertet ihr eure Skills auf

Im Laufe der Level-Phase dürft ihr eure Skills durch Wachstumsbücher aufwerten. Priorisiert dabei die Skills wie folgt, wobei ihr die genannten Fähigkeiten erst alle auf blau bringt, bevor ihr es auf die lila Stufen abgesehen habt:

Rasche Heilung Clays Erlösung Segen der Natur Unbezwingbare Wand Hauch der Verzweiflung Fluchexplosion Verderbter magischer Kreis Heilende Berührung Zeit für Bestrafung Locken des Geistes

Alle anderen Skills, die ihr nutzt, könnt ihr im Anschluss nach eigenem Gusto aufwerten.

Spielweise für den Kampf gegen Bosse

Als Heiler und Unterstützer hängt eure Spielweise stark vom Kampfverlauf ab. Setzt Rasche Heilung und Heilende Berührung ein, um ein einzelnes, verletztes Ziel zu verarzten. Gruppenschaden kontert ihr indes mit Clays Erlösung => Lebensbrunnen => Segen der Natur. Hereinkommenden, gefährlichen Gruppenschaden kontert ihr indes mit Unbezwingbare Wand.

Wenn ihr nicht heilen müsst, wechselt ihr in eure Schadensrotation. Priorität Nummer 1 hat es dabei für euch, drei Debuff-Stapel via Hauch der Verzweiflung aufzubauen, wobei ihr vor dem dritten Hauch der Verzweiflung einmal Verderbter magischer Kreis einstreut. Euer Ziel ist es, maximalen Schaden mit der anschließenden Fluchexplosion zu verursachen.

Eure anderen offensiven Fähigkeiten wie Tödliche Markierung, Zeit für Bestrafung und Entschlossener Scharfschuss ergänzen diese Spielweise.

Das ist sie, unsere Build-Empfehlung für die Rolle des Heilers in Throne and Liberty. Welche Builds spielt ihr gerade mit großer Freude? Falls ihr ein bisschen mit Skills und Verbesserungen herumprobieren möchtet, schaut hier vorbei: Skill Builder – Wo kann ich mir Builds für Throne and Liberty bauen oder Builds von Spielern finden?