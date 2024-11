Das heiß erwartete MMORPG Throne and Liberty verschiebt seinen Release und die Fans sind erleichtert: „Gerade noch davongekommen“

Das MMORPG Throne and Liberty erschien bereits im Dezember 2023 in Südkorea, Spieler im Westen müssen sich bislang aber noch gedulden. Nun wird der globale Release erneut verschoben, dieses Mal um knapp 2 Wochen.

Wann erscheint Throne and Liberty? Wie am 16. August 2024 in einem Post auf der offiziellen Website von Throne and Liberty bekannt gegeben wurde, erscheint das MMORPG doch nicht wie geplant am 17. September 2024. Stattdessen soll der globale Release jetzt am 1. Oktober erfolgen, mit einem Frühzugang ab dem 26. September.

Wie das Team erklärt, benötige man noch etwas mehr Zeit, um das Feedback der Spieler zur Beta zu implementieren. Zum Launch wolle man die bestmögliche Erfahrung liefern, heißt es weiter. Unser MMORPG-Experte Karsten hatte eine Verschiebung bereits prophezeit.

Entwickler kündigen wichtige Änderungen zum Launch an

Warum wird der Release verschoben? Der globale Launch von Throne and Liberty soll sich wohl deutlich vom ursprünglichen Release in Südkorea unterscheiden. Laut Website soll das MMORPG ganz neu gedacht werden. Dafür sei das Feedback der Spieler von unschätzbarem Wert.

Das Team soll direkt nach der Open Beta mit der Arbeit begonnen haben. Um diese Änderungen jedoch vollständig zu implementieren und neue Systeme ins Spiel zu integrieren, brauche man einfach mehr Zeit.

Das Kampf-System im früheren Teil des Spiels soll überarbeitet und an das positiv bewertete Late-Game angepasst werden

Das Leveln und die Progression sollen ebenfalls überarbeitet werden, da sich Spieler gerade in der frühen Phase überwältigt von der Anzahl der Systeme gefühlt hätten, die in kurzer Abfolge eingeführt wurden

Gilden sollen mehr Möglichkeiten zum Tagging erhalten, damit Spieler leichter eine passende Gilde finden können

Außerdem sollen 3 neue Features eingeführt werden, die es in der koreanischen Version noch nicht gab: Skill-Spezialisierungen, sogenannte „Lifeskills“ wie Kochen und Fischen sowie Amitoi-Expeditionen, bei denen ihr eure Amitois auf Abenteuer schicken und Belohnungen erhalten könnt

Community trägt’s mit Fassung

Wie reagiert die Community? Fans des MMORPGs sind Kummer bereits gewohnt, immerhin sollte Throne and Liberty ursprünglich schon Anfang 2023 erscheinen. Dementsprechend ist einer der Top-Kommentare in einem Reddit-Thread zur Verschiebung auch eine Anspielung auf einen bekannten Song: „Hello darkness my old friend“, schreibt ein Nutzer, auf Deutsch: „Hallo Dunkelheit, mein alter Freund.“

Einige Spieler bringt die Verschiebung in eine ungünstige Position: So bemitleidet ein Nutzer die Leute, die das MMORPG vorbestellt hatten und sich extra Urlaub genommen haben, um voll durchzustarten. Ein anderer antwortet: „Ich ziehe meinen Urlaub gerade zurück.“ (via Reddit)

Insgesamt scheint die Community die Nachricht aber durchaus positiv aufzunehmen. Immerhin würden die wichtigsten Beschwerden der Spieler berücksichtigt und QoL-Features hinzugefügt. Dass die Wartezeit verlängert wird, sei zwar schlimm, es sei jedoch großartig, dass sie versuchen, die Launch-Erfahrung für alle zu verbessern, schreibt ein Nutzer (via Reddit).

Ein Spieler geht sogar so weit, zu sagen, dass man nochmal knapp davongekommen sei, wenn der ursprüngliche Plan von Amazon einen Release ohne Skill-Spezialisierungen vorgesehen hätte (via Reddit).

Man solle die Entwickler ruhig machen lassen, schreibt ein weiterer Nutzer. So hätte man mehr Zeit für Space Marine 2 (via Reddit).

Wartet ihr ebenfalls ungeduldig auf den Release von Throne and Liberty? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, mit welchem Spiel ihr euch die Wartezeit verkürzt. Alles Wissenswerte zum MMORPG findet ihr hier: Throne and Liberty: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Gameplay, Crossplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen