Space Marine 2 bietet Koop nur für 3 Spieler, denn 4 Space Marines wären in der Welt von Warhammer 40k „zu viel Massaker“

Mental und körperlich wurden sie so stark modifiziert, dass man sie eine Unterart der Menschen nennen könnte. Selbst die kleinsten unter Ihnen erreichen eine Größe von 2,5 Meter und werden durch ihre Muskulatur und Knochen etwa doppelt so breit. Sie erhalten über ihre Ausbildungszeit 19 modifizierter Organe, die ihnen eine Reihe übermenschlicher Kräfte verleihen und sie für den Kampf stählen.

Um welches Spiel geht es? Mit Warhammer 40.000: Space Marine 2 kommt am 9. September ein neuer Third-Person-Shooter, der in dem düsteren Warhammer-Universum spielt. Es wird der Nachfolger des 2011 veröffentlichten ersten Teils, Warhammer 40.000: Space Marine.

