„Hat das Zeug, zum besten Spiel bei Warhammer 40K zu werden“ – Das sagen erste Tests zu Space Marine 2

Um Warhammer 40.000: Space Marine 2 hat es in den letzten Monaten und Jahren einigen Ärger gegeben. Jetzt wurden Tester zu einer Demo eingeladen und viele Bedenken wurden weggewischt. Die fast einhellige Meinung: Space Marine 2 bringt genau das rüber, was Warhammer 40k sein soll.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr kämpft in Space Marine 2 als Ultramarine Titus und schnetzelt euch durch riesige Horden monströser Weltraum-Insekten – mit heftigen Boltern und Kettensägen-Schwertern.

Fans waren bisher recht skeptisch: Nach einer Verschiebung 2023 soll das Spiel nun erst am 9. September 2024 erscheinen. Die Open Beta wurde sogar abgesagt, was bei vielen als schlechtes Zeichen galt.

Dann wurde auch noch das gesamte Spiel geleakt und erste Spieler haben es gezockt. Obwohl die Version unvollständig gewesen ist, zeigen sich die Spieler begeistert, wie jetzt auch die offiziellen Tester.

Das sagen die ersten Berichte: Einige Journalisten und Experten haben bereits Zugang zu einer Demo von Space Marine 2 bekommen. So gut wie überall heißt es: Das Spiel sei grandios, zumindest die wenigen Stunden, die man habe anzocken können.

Von PCGamer etwa heißt es: Das Gefühl von Warhammer 40k sei in Space Marine 2 enorm gut eingefangen. Man fühle sich wie der buchstäbliche Übermensch, der für jeden Normalo als Riese in Plattenpanzer wirkt und habe zugleich den bitterbösen, ironischen Humor des Warhammer-Universums dabei. Space Marine 2 sei „noch authentischer zum Warhammer 40.000-Universum als das erste Spiel.“

Kollege Dimitry Halley von der GameStar zeigt sich als Warhammer- und Shooter-Fan ebenfalls begeistert. Für ihn sind die starken Punkte:

Die Story, die 100 Jahre nach Teil 1 spielt. Ihr findet heraus, was mit Titus während seiner Gefangenschaft und Folter so passiert ist. Das Chaos spielt offenbar eine zentrale Rolle.

Das Gameplay, der vielleicht wichtigste Punkt des Spiels. Verschiedene Bolter-Versionen sorgen für unterschiedliche Spielstile, Schwerter dienen zur Parade. Besonderes Highlight: Die Exekutionen, ähnlich wie bei Doom.

Die Optik und Performance, die sich vor allem vom Test 2023 deutlich abheben soll. Space Marine 2 laufe „mit meiner GeForce RTX 3080 […] in WQHD Ultrawide auf fast maximalen Details butterweich oberhalb der 60 Bilder“ und ohne technische Probleme.

In seinem Fazit schreibt Dimitry: „Space Marine 2 hat das Zeug, das beste 40K-Spiel seit Dawn of War 2 zu werden. Und das heißt was, schließlich hat die Qualität von Warhammer-Spielen in den letzten Jahren deutlich angezogen. Bitte versaut das nicht.“ Ihr findet hier den vollständigen Anspielbericht zu Space Marine 2 auf der GameStar.

Hier seht ihr das Test-Video der GameStar:

Der Zustand ist gut, die Zukunft noch unsicher

In den Tests finden sich allerdings noch ein paar Kritikpunkte. Die Abwechslung im Kampf etwa sei noch etwas dürftig. Es gebe verschiedene Waffen, aber doch noch nicht so viele, um wirklich Vielfalt zu bieten.

Dazu sei Munition stark begrenzt. Man müsse ständig auf seine Bolter-Munition achten, während man gerade im Gefecht mit etwa drei Dutzend Tyraniden und einem Carnifex um sein Überleben kämpft. Hier hofft zumindest PCGamer noch auf Besserung bis zum Release.

Ein besonderes Schmankerl sei allerdings der Koop-Modus. Hier könnt ihr zu dritt Missionen erledigen, die ihr im Singeplayer als Titus einem anderen Team auftragt. In den Koop-Missionen stecke noch mehr taktische Tiefe.

Die einzelnen Klassen sollen sich deutlich voneinander und vor allem vom „Schweizer Taschenmesser“ Titus abheben. An eine Vielfalt und taktisches Gameplay wie in Left 4 Dead käme das Spiel aber zumindest in der Demo nicht heran. Gerade der Koop-Modus scheint aber generell für Shooter-Fans eine gute Sache zu sein: Space Marine 2 sieht wie ein guter Koop-Shooter aus – auch wenn ihr kein Warhammer-Fan seid