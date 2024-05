Im neuen Trailer von Space Marine 2 werden Horden von Aliens bekämpft – Helldivers 2 lehrte mich: Das ist etwas Gutes

Mit Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erschien im November 2023 ein Echtzeitstrategiespiel, dessen Verkaufszahlen weit unter den Erwartungen blieben. Für das britische Entwicklerstudio Frontier Development bedeutete das Probleme: Ein neues Spiel zu Warhammer wird für 60 € auf Steam verkauft: Floppt so schlimm, dass der Entwickler in Probleme gerät

Was hat das mit Helldivers 2 zutun? Das Bekämpfen von Alien-Horden ist kein Konzept, dass Helldivers 2 erstmals konzipierte. Der Koop-Shooter von Arrowhead hat das aber so gut umgesetzt, dass Space Marine 2 davon profitieren kann.

Was zeigt der neue Trailer? Am 23. Mai wurde ein neuer Trailer zu Space Marines 2 veröffentlicht, der sowohl für Warhammer-Fans als auch Franchise-Neulingen interessant ist. Der Titel sieht nämlich wie ein interessanter Koop-Shooter aus – auch wenn ihr bislang noch kein Fan des Franchises wart.

Was ist das für ein Spiel? Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist ein kommender Third-Person-Shooter für PC, PS5 und Xbox Series, der in dem düsteren Warhammer-Universum spielt. Es wird der Nachfolger des 2011 veröffentlichten ersten Teils, Warhammer 40.000: Space Marine.

